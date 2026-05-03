¿Minimizó el triunfo de Alianza? Gaibor tuvo tajante opinión de CD Moquegua: “Poco tiempo en primera”
Tras la victoria de Alianza Lima, el volante se animó a hablar sobre cómo vivió el partido, dejando palabras determinantes sobre el cuadro moqueguano.
Alianza Lima consiguió una importante victoria por 2-1 frente a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura que lo sigue manteniendo como puntos en la Liga 1. Tras el triunfo, uno de los referentes del esquema de Pablo Guede se animó hablar sobre sus sensaciones sobre el partido.
Se trata de Fernando Gaibor, quien destacó que fue un duelo duro, pero que, gracias a las ocasiones de gol que concretaron, pudieron llevarse la victoria. No obstante, sorprendió al hablar sobre el rival. Para el ecuatoriano, el hecho de que tuvieran poco tiempo en primera división y lo complicaran tanto fue algo que le llamó la atención.
“Gracias a Dios todavía dependemos de nosotros. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Moquegua es un equipo que si bien es cierto tiene poco tiempo en primera, propone un buen fútbol. Gracias a Dios las oportunidades que tuvimos las pudimos aprovechar”, fueron sus primeras palabras.
Por otro lado, se animó a hablar sobre el rendimiento del elenco blanquiazul. “Pasa por un tema de sacrificio del equipo. En todas las líneas estamos siendo muy generosos entre nosotros. Creo que es una de nuestras mayores armas y cada partido crecemos en eso”.
Fernando Gaibor ya lleva 10 partidos con Alianza Lima
Fernando Gaibor sobre el gol de Federico Girotti
En otro momento, el volante también comentó sobre el gol de Federico Girotti, quien volvió a anotar. Al respecto, Gaibor dio su opinión sobre la celebración.
