Guede impacta al revelar lesiones de Guerrero y Cantero previo clásico ante Cristal: "Se rompió"

La algarabía de los hinchas tras la victoria de Alianza Lima por 2-1 ante CD Moquegua no duró mucho, luego de que el DT Pablo Guede sorprendiera en conferencia de prensa al revelar el motivo por el que Paolo Guerrero y Alan Cantero no fueron convocados. El técnico precisó que ambos jugadores sufrieron lesiones y quedaron descartados para el próximo clásico ante Sporting Cristal.

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Pablo Guede reveló lesiones de Paolo Guerrero y Alan Cantero

Tras la victoria en Matute, Pablo Guede se apersonó a la conferencia de prensa y fue consultado por la ausencia de Paolo Guerrero y Alan Cantero en la lista de convocados de Alianza Lima. Al respecto, el entrenador estremeció a los hinchas al revelar que ambos se encuentran lesionados.

Según indicó el técnico argentino, Cantero padece una distensión y se pronostica que quede fuera de las canchas por lo menos durante 10 días. En tanto, en el caso del ‘Depredador’, aún no se conoce el estado de su lesión, pero Guede dejó entrever que tampoco estará para el próximo partido ante Sporting Cristal.

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"Alan (Cantero) se rompió, tuvo una distensión para 10 días más o menos, y Paolo (Guerrero) se lesionó ayer en el entrenamiento, venía toda la semana cuidándose. Tenemos que saber cuál es el grado de lesión que tiene, no sé si es para 10, 15 o 20 días”, señaló el estratega blanquiazul.

En esa línea, Pablo Guede señaló que Guerrero tendrá que ser sometido a exámenes para conocer con exactitud el tiempo de recuperación que necesita para superar su lesión.

Paolo Guerrero y Alan Cantero no jugarán ante Sporting Cristal

De acuerdo con lo mencionado por el técnico de Alianza Lima, ambos atacantes no podrán ser considerados para el partido ante Sporting Cristal, luego de que los tiempos de recuperación de sus lesiones no sean del todo favorables.

La baja de Guerrero y Cantero será un duro golpe para los intereses de los blanquiazules, considerando que son habituales titulares. Sin embargo, la buena noticia es que poseen alternativas para reemplazarlos.