Alineaciones de Sporting Cristal vs Cusco FC: el sorpresivo once de los celestes por el Torneo Apertura

Todo listo para el partido entre Sporting Cristal y Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los celestes tienen la obligación de sumar tres puntos en casa y así alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Sin embargo, no será una tarea fácil, pues tendrán como rival a los cusqueños, que también desean celebrar en esta jornada. Dada la necesidad de ambos, conoce las alineaciones de Zé Ricardo y Alejandro Orfila para este vital encuentro en el distrito de San Martín.

Alineación de Sporting Cristal vs Cusco FC

Este es el once que alista Zé Ricardo para que los celestes celebren: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Leonardo Díaz, Ian Wisdom, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Gabriel Santana, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Es claro que habrá novedades en cuanto al once de Sporting Cristal ante el desgaste del equipo en la Copa Libertadores. Sin embargo, Zé Ricardo tratará de presentar una alineación competitiva que pueda batir a Cusco FC en casa y así alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Uno de los jugadores que sumará minutos sí o sí ante Cusco FC es Gustavo Cazonatti, quien no podrá jugar el siguiente choque ante Palmeiras por acumulación de tarjetas amarillas. Es por ello que Zé Ricardo lo tendrá en cuenta en el once para que sea el cerebro del mediocampo.

Sporting Cristal viene de ganar en Copa Libertadores 2026. Foto: Club Sporting Cristal.

Alineación de Cusco FC vs Sporting Cristal

Este es el once que preparan los cusqueños para dar el golpe en el Estadio Alberto Gallardo: Díaz, Rudias, Fuentes, Ampuero, Zevallos, Colitto, Soto, Valenzuela, Manzaneda, Carabajal y Facundo Callejo.

A diferencia de Sporting Cristal, el elenco dorado sabe que sus chances son mínimas para avanzar de ronda en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Es por ello que pondrá su mejor once luego del partido ante DIM, en el que cayó por la mínima diferencia.

Cusco FC no pudo ante DIM por la Copa Libertadores 2026. Foto: AFP.

Cusco FC se mantiene en la sexta casilla del Torneo Apertura 2026 y sigue firme en los puestos de arriba. Ahora espera aprovechar el desgaste de los celestes y su once modificado para sumar tres puntos clave que compliquen al equipo de Zé Ricardo.