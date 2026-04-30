Alianza Lima suma a futbolista de casi 2 millones de euros para salir campeón del Apertura

Alianza Lima continúa decidida en su objetivo de conquistar el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, en ese camino, incorporará a su plantel a un jugador tasado en casi dos millones de euros: Estamos hablando de Federico Girotti, quien tiene altas probabilidades de disputar el encuentro ante Deportivo Moquegua.

Alianza Lima suma a futbolista de 1,50 millones de euros para salir campeón del Torneo Apertura 2026

Según informó el periodista José Varela, Girotti ha superado su lesión en el hombro y ya puede entrar en la consideración de Pablo Guede para el encuentro frente a Deportivo Moquegua.

El jugador argentino, de 26 años, padeció una molestia el 15 de abril de 2026 y, dos semanas después, está próximo a regresar a la lista de convocados.

Federico Girotti se recuperó de su lesión de hombre y tiene chances de volver a disputar el Torneo Apertura de la Liga 1

Cabe señalar que Alianza Lima se medirá ante Deportivo Moquegua el sábado 2 de mayo de 2026, a las 8.00 p. m., en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Con la posible vuelta de Federico Girotti, el conjunto blanquiazul dirigido por Pablo Guede apuntará a conquistar el primer título del fútbol peruano. Para lograrlo, deberá imponerse en los compromisos que le restan frente a Sporting Cristal, Cienciano, Los Chankas y FC Cajamarca.

Federico Girotti se lesionó del hombro

Después del encuentro frente a la Asociación Deportiva de Tarma (ADT), Girotti sufrió una lesión y recibió el diagnóstico de una luxación posterior en el hombro izquierdo. A raíz de ello, no estuvo disponible en los partidos ante Cusco FC y Atlético Grau.