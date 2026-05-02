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Jefferson Farfán minimiza a Cristal tras destacar cualidad que tiene Alianza Lima: “Es la realidad”

En una reciente entrevista, Farfán habló sobre las cualidades que tiene Alianza en comparación con Cristal, resaltando que existe una diferencia.

Antonio Vidal
Jefferson Farfán uso por encima a Alianza Lima sobre Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Hazme el Aguante
Jefferson Farfán uso por encima a Alianza Lima sobre Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Hazme el Aguante
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En una reciente entrevista, Jefferson Farfán se animó a comentar cómo ve la actualidad de Alianza Lima y señaló que una de las cosas que se ha perdido en este último tiempo es la identidad que caracteriza a la institución blanquiazul.

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Para la 'Foquita', cuando se formó en Alianza, una de las cosas que caracterizaban a los íntimos era esa mística y ese estilo pícaro en todo el plantel. Además, resaltó que ese tipo de aspectos debería volver a generarse en las divisiones menores.

"Yo creería que Alianza no puede perder la identidad de juego, ese estilo pícaro, esa mística se ha perdido bastante en Alianza Lima. Creo que se ha perdido mucho eso de Alianza, me encantaría que vuelva, pero eso ya es algo de formación de menores y ojalá salgan esos talentos que Alianza siempre ha sacado, porque los mejores talentos del fútbol peruano los ha tenido Alianza y eso no lo podemos negar", fueron las primeras palabras del ex Alianza para el programa Hazme el Aguante.

Jefferson Farfán minimiza a Sporting Cristal tras destacar cualidad que tiene Alianza Lima

Además, en otro momento, Farfán, desde su perspectiva, enfatizó las cualidades de Alianza Lima en cuanto a la formación de menores, pues señaló que los íntimos han sacado a los mejores talentos. Sin embargo, reconoció que Sporting Cristal también lo hace, pero no como los blanquiazules.

"Obviamente Cristal no podemos hablar mucho [risas], pero es la realidad. Ahí también salieron muchos pero no tantos como los que sacó Alianza Lima", explicó.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima se enfrentará a Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho encuentro se realizará en el Estadio Alejandro Villanueva y se podrá seguir desde las 8.00 p. m.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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