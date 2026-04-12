¿Se terminó? Farfán sorprendió con importante anuncio sobre su programa ‘Enfocados’: “Debido a...”

El exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, vía redes sociales dio un sorpresivo anuncio con respecto a su programa. Como se sabe, la ‘Foquita’, junto con Roberto Guizasola, conducen ‘Enfocados’, donde tienen diversos invitados y se habla principalmente de fútbol. En ese sentido, Farfán anunció que no habría programa este domingo, como suele estrenarse. ¿Por qué?

Como se sabe, este domingo 12 de abril se realizarán las elecciones presidenciales 2026; debido a esto, no se estrenará un nuevo episodio. Sin embargo, resaltó que para el próximo domingo habrá un invitado especial.

Jefferson Farfán sorprendió con importante anuncio sobre su programa ‘Enfocados’

Vía Instagram, Farfán dio a conocer que debido a la actualidad de país, no se hará estreno de un nuevo episodio, pues este domingo es un día clave para el futuro del Perú.

“¡QUERIDOS GALÁCTICOS! Debido a la importancia y a la gran repercusión que implica un momento tan clave para nuestra historia como la elección de un nuevo presidente, nuestros gatos han decidido no estrenar episodio este fin de semana. Nos vemos la próxima semana con un galáctico como invitado. ¡Dame luz!”, se lee en el comunicado emitido.

Esta semana no habrá episodio de Enfocados

¿Quién será el nuevo invitado en Enfocados?

Este domingo 19 se estrenará un nuevo episodio del programa ‘Enfocados’. Sin embargo, aún no se han dado pistas de quién será el nuevo invitado en el set, dejando en suspenso a los seguidores del programa.