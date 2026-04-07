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Farfán reveló su irónica respuesta cuando Gareca le pidió ser capitán: “De líder no tengo nada”

En una reciente edición del programa “La Sustancia”, Jefferson Farfán dio a conocer que Ricardo Gareca le pidió ser el capitán de su equipo. Propuesta que le sorprendió al ex Alianza Lima.

Antonio Vidal
Jefferson Farfán habló sobre el pedido que le hizo Ricardo Gareca. Foto: composición Líbero/La Sustancia
Jefferson Farfán habló sobre el pedido que le hizo Ricardo Gareca. Foto: composición Líbero/La Sustancia
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Ricardo Gareca tuvo como invitado a Jefferson Farfán en una reciente edición del programa ‘La Sustancia’. Durante el desarrollo del programa, se hablaron diversos temas relacionados con la carrera de Farfán y, sobre todo, con la selección peruana. Sin embargo, llamaron la atención algunos comentarios del exjugador de Alianza Lima.

Y es que la ‘Foquita’ reveló que cuando Gareca llegó al banquillo de la Bicolor, la primera conversación que tuvo con él fue que el ‘Tigre’ le pidió que fuera el capitán del equipo, a lo que Farfán no supo qué responder y, de acuerdo con sus propias palabras, se puso ‘tímido’.

Gareca conversó con Farfán sobre Cueva. Foto: composición Líbero/La Sustancia

PUEDES VER: Gareca reprochó a Farfán por decir que Cueva era su ‘engreído’: “¿Por qué dicen eso?”

Jefferson Farfán reveló su irónica respuesta cuando Gareca le pidió ser capitán

De acuerdo a la explicación de Farfán, cuando el entrenador argentino le propuso ser capitán se sorprendió pues no se esperó que el ‘Tigre’ le dijera eso. No obstante, tuvo una irónica respuesta al señalarle que él de líder no tiene nada.

Esto nunca lo he contado. Cuando usted llegó al Perú, habló conmigo para ser el capitán. Cuando usted llegó a la selección, nosotros conversamos; usted se sentó y me dijo: “Quiero que tú seas el capitán”, y yo agarré y me chupé, estaba nuevo, y yo le dije: “De líder no tengo nada”, fueron las palabras de Farfán.

¿Cuántos goles ha marcado Jefferson Farfán con la selección peruana?

A lo largo de su carrera, Jefferson Farfán ha logrado marcar con la selección peruana un total de 27 goles en 102 partidos disputados oficialmente con la Bicolor.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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