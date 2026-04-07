Farfán reveló por qué Perú no regreso al Mundial en procesos anteriores: “Se perdió lo más importante”

En una reciente entrevista, Jefferson Farfán habló sobre cómo fueron los procesos anteriores de la selección peruana antes de la era de Ricardo Gareca. Como se recuerda, antes de la llegada del ‘Tigre’, Perú tenía grandes nombres en su nómina, siendo el apogeo de lo que se llamó los ‘4 Fantásticos’, conformado por Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y, sobre todo, la ‘Foquita’. No obstante, a pesar de los grandes nombres, la Bicolor no hacía buenas campañas.

En ese sentido, en conversación en ‘La Sustancia’, Gareca le preguntó a Farfán el motivo de esto, a lo que no dudó en responder que, antes de la llegada del argentino, todo era muy diferente dentro del vestuario, pues consideró que no existía esa familiaridad que el estratega creó.

Farfán reveló por qué Perú no regreso al Mundial en procesos anteriores

En un primer momento, la ‘Foca’ destacó que si no hubiera sido por su paso en la selección peruana, no hubiera sido el jugador que fue.

“La selección representa mi vida. Yo estuve en todas las selecciones: sub-17, sub-18, sub-23 y mayores. (…) La selección representó mucho para mí y, si yo fui lo que fui en Europa, es por la selección”, empezó diciendo.

Durante el desarrollo del programa, Gareca le preguntó a Farfán el motivo por qué la Bicolor no llegó al Mundial en procesos anteriores.

“¿Por qué con tanto talento en Perú, le costaba clasificar al Mundial? Yo en la selección he pasado varios procesos y los procesos anteriores fueron complicados porque se perdió lo más importante de un grupo: la unión. Cuando no hay familiaridad en un equipo y no se empuja para un mismo lado, todo es complicado. Y una de las cosas que yo recalco es eso. Si fuimos al Mundial y tuvimos ese proceso tan hermoso, es por eso, porque tuvimos familiaridad y compañerismo”, fueron las palabras del ex Alianza Lima.