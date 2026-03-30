Gareca sorprendió al exponer la reacción de Cueva tras fallar el penal en el Mundial: “Estaba…”

En una reciente edición del programa ‘La Sustancia de Ricardo Gareca’, el exentrenador de la selección peruana empezó a analizar lo que fue el enfrentamiento entre Perú contra Dinamarca, partido del Mundial Rusia 2018 que terminó 1-0 a favor del conjunto danés. No obstante, en su análisis recordó el fallo de Christian Cueva, actual jugador de Juan Pablo II.

Como se recuerda, Cueva tuvo la oportunidad de abrir el marcador; sin embargo, el balón se fue por encima del travesaño. El ‘Tigre’ dio a conocer lo que pasó en los vestuarios tras acabar el primer tiempo, donde resaltó la buena actitud que tuvo el ex ‘10’ para levantar la cabeza y salir al segundo tiempo con un mejor ánimo.

Ricardo Gareca habló de la reacción de Christian Cueva tras fallar el penal

En sus análisis, el entrenador argentino dio a conocer qué fue lo que pasó en los vestidores, señalando que se acercó para preguntarle cómo se encontraba tras ese error.

“Después vino el penal, un acontecimiento importante, pero Christian lamentablemente lo erró. Pero lo más importante de todo fue la actitud del equipo: cuando fuimos al vestuario le preguntamos a Cueva cómo estaba y dijo bárbaro, que quería seguir jugando, y los compañeros lo apoyaron”.

“En el segundo tiempo, Cueva la rompió, pedía la pelota, apoyaba a los compañeros, tuvo varias asistencias de gol; tanto él como su compañero no sintieron el impacto de haber errado el penal”, fueron las palabras de Gareca.

Gareca explicó la estrategia para el partido contra Dinamarca. Foto: La Sustancia

Gareca sobre si Perú merecía ganar el partido

En otro momento, Gareca señaló que Perú merecía ganar el encuentro, reconociendo que tuvo más ocasiones de gol; no obstante, no se concretaron.

“Recibió gol el equipo, pero tuvo actitud, soltura, fue a atacar y al frente. Soy totalmente objetivo: el equipo mereció ganar el partido por situaciones de gol, pero enfrentamos a una gran Dinamarca”, explicó Gareca.