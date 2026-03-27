Gareca dio rotundo consejo a Menezes para dirigir bien a la selección peruana :"Es fundamental"

Ricardo Gareca es, para algunos hinchas, el técnico más querido de la selección peruana por sus grandes éxitos como entrenador al haber clasificado al Mundial 2018 luego de 36 años y quedar subcampeón de la Copa América 2019. Por ello, aprovechó que Perú jugará dos amistosos internacionales para dar un rotundo consejo a Mano Menezes y que le vaya bien al mando de la Bicolor.

Ricardo Gareca dio consejo clave a Mano Menezes para dirigir bien a la selección peruana

En la entrevista con el programa 'La Sustancia del Padre', Gareca fue consultado sobre diversos temas relacionados con la selección peruana en medio de los partidos amistosos que jugarán en la fecha FIFA contra Senegal y Honduras.

El padre Omar Sánchez, conductor del medio, consultó al exentrenador de la selección peruana sobre Christian Cueva y su comportamiento dentro y fuera del campo.

En medio de eso, Ricardo Gareca aprovechó para dar un consejo importante a Mano Menezes para que pueda desempeñarse de la mejor manera como técnico de la selección peruana.

Video: La Sustancia

Según indicó el ‘Tigre’ Gareca, el elenco peruano, desde la cabeza que es el técnico hasta los jugadores, deben tener esa sintonía con los hinchas, ya que el apoyo de los fanáticos en cada rincón del mundo es importante y te motiva a alcanzar logros.

"(…) En todos los países que visitamos, la gente los recibía con entusiasmo y ellos correspondían; logramos establecer una conexión muy importante con la afición. Espero que en este nuevo proceso con Mano Menezes, la selección pueda volver a acercarse a la gente, ya que el respaldo del público es fundamental para que los jugadores se sientan respaldados", afirmó.

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en la selección peruana?

Ricardo Gareca tuvo un paso muy exitoso como entrenador de la selección peruana durante sus 7 años, desde el 2015 hasta el 2022. Uno de los logros más destacados del 'Tigre' fue clasificar a la Copa del Mundo 2018 y posteriormente llegar a la final de la Copa América en 2019.

Otros momentos buenos del seleccionador argentino con Perú fueron cuando alcanzó quedar como tercer lugar de la Copa América 2015 y el cuarto lugar en la edición del 2021. Por último, logró vencer a Brasil y selecciones que no conseguía vencer durante décadas.