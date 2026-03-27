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Gareca dio fuerte revelación sobre Zambrano, Trauco y Peña tras indisciplina: "Son tres..."

Ricardo Gareca no se guardó nada y decidió revelar detalles de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras actos de indisciplina en Alianza Lima.

Luis Blancas
Ricardo Gareca dio fuerte revelación sobre Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras indisciplina
Ricardo Gareca dio fuerte revelación sobre Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras indisciplina | Composición: La Sustancia / Alianza Lima
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Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por una mujer argentina de presunta violencia carnal y, a la vez, fueron despedidos de Alianza Lima por actos de indisciplina en la concentración en Uruguay. Tras estos eventos, Ricardo Gareca, su director técnico en la selección peruana, salió a la palestra para hacer una contundente declaración sobre los tres futbolistas.

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Ricardo Gareca dio fuerte revelación sobre Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras indisciplina

Gareca fue entrevistado en el programa 'La Sustancia del Padre' y le preguntaron sobre diversos temas que abarcan a los futbolistas que pasaron por la selección peruana.

Por ello, con una pregunta de forma directa y controversial, el ex técnico de Perú fue consultado sobre el caso de indisciplina y denuncia por violencia a Zambrano, Trauco y Peña cuando todavía eran jugadores de Alianza.

Para Ricardo Gareca, todavía no hay nada definido sobre si procede o no la denuncia de violencia carnal a una mujer argentina por parte de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, ya que existen casos en donde se denunció y al final fue una mentira.

Video: La Sustancia

Asimismo, reveló que durante su paso como técnico por la selección peruana tuvo a los tres exjugadores de Alianza Lima; sin embargo, nunca incurrieron en actos de indisciplina.

"Sobre los chicos de Alianza, no conozco en profundidad, más de lo que he leído. En Argentina también se vieron implicados tres jugadores y después se descubrió que fue una trampa. Hay que esperar a la justicia para juzgar o calificar. El tiempo dirá", comenzó diciendo.

"Por supuesto, ellos deben comportarse como profesionales; están representando a una institución y al país. Ya se verá. Son tres chicos que tuve en la selección y nunca tuve ningún inconveniente, pero eso no significa que no hayan podido cometer algún error", concluyó.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados y despedidos por acto de indisciplina en Alianza Lima

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco llegaron a un acuerdo con Alianza Lima para terminar su vínculo luego de que una mujer los denunciara de haber cometido presunto abuso carnal y tras ello se comprobase un acto de indisciplina en Uruguay.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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