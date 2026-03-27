DT de Senegal, Pape Thiaw, dio rotundo calificativo a la selección peruana: "Es un..."

La selección peruana se enfrentará a Senegal en un duelo amistoso por la fecha FIFA de marzo en el Stade de France. Sin embargo, en la previa del emocionante partido, el técnico del equipo senegalés, Pape Thiaw, no se guardó nada al dar un fuerte calificativo a Perú luego de conocer las firmes declaraciones del entrenador Mano Menezes.

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DT de Senegal, Pape Thiaw, dio fuerte calificativo a la selección peruana

Thiaw, quien es el entrenador principal de Senegal, brindó una conferencia de prensa en la previa del duelo que sostendrá ante Perú por la doble fecha de amistosos internacionales aprobados por la FIFA.

En medio de ello, el periodista peruano César Vivar preguntó al técnico de la selección senegalesa qué opinión le merece la actualidad del combinado peruano y también le mencionó las firmes declaraciones de Mano Menezes.

Ante ello, Pape Thiaw, técnico de Senegal, calificó a Perú como una gran selección. Sin embargo, debido a la mala suerte, no logró clasificar al Mundial 2026.

También se tomó el tiempo de analizar que la selección peruana está llevando a cabo un proyecto de recambio generacional liderado por Mano Menezes.

"Escuchen, sobre el equipo de Perú, sabemos que es un buen equipo que, desafortunadamente, no calificó al mundial. Hoy tienen un cambio de entrenador, lo que significa que hay un nuevo proyecto que van a poner en marcha", afirmó en primera instancia.

"El hecho de no haber calificado seguramente les dolió, así que este será su primer partido bajo el nuevo mando. Conocemos bien la mentalidad sudamericana, que realmente lucha duro en el mundo del fútbol", continuó.

Selección peruana se enfrentará a Senegal por duelo amistoso en fecha FIFA

Por otro lado, Thiaw aseguró que jugarán de igual a igual con Perú y se dará el tiempo de probar nuevos jugadores de cara al Mundial 2026, donde Senegal está clasificado.

"Nosotros intentaremos poner en práctica las cosas que estamos acostumbrados a hacer y también añadir variantes, ya que partidos como este sirven para probar nuevas cosas", finalizó.

Perú vs Senegal: Fecha, hora y dónde ver

La selección peruana se enfrentará a Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 a. m. (hora Perú) por el primer amistoso que sostendrá en fecha FIFA desde el Stade de France. Este encuentro será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.