Narrador brasileño rotundo contra Valera por fallar gol ante Senegal: "Guerrero jamás lo perdería"

La selección peruana sufrió su primera derrota por 2-0 ante Senegal en la era de Mano Menezes como técnico. A pesar de ello, el jugador más señalado por los hinchas peruanos fue Álex Valera, quien falló la oportunidad de marcar el gol del descuento. Posteriormente, un narrador brasileño dejó un fuerte comentario criticando al delantero, minimizó su desempeño y lo comparó con el de Paolo Guerrero.

Narrador brasileño rotundo contra Álex Valera por fallar gol ante Senegal: "Paolo Guerrero jamás lo perdería"

El locutor del medio Xsports de Brasil narró el amistoso entre Perú y la selección de Senegal. En medio de la transmisión, se sorprendió en vivo por el error de Valera al no poder anotar el gol del descuento después de un fallo del arquero senegalés.

Para el narrador brasileño, Paolo Guerrero sí habría anotado el gol que el actual delantero de la selección peruana falló, argumentando que nunca se equivocaría.

Video: Xsports Brasil

"Valera falló el gol de la selección peruana. Lo sabía, la pelota se torció para el tipo. Paolo Guerrero jamás perdería ese gol", afirmó.

Asimismo, el periodista de Xsports afirmó que Álex Valera no supo aprovechar el mal pase de Mory Diaw, arquero de Senegal, indicando que la pelota se le movió de los pies.

Álex Valera se falló gol para Perú ante Senegal

Cuando el partido entre Perú y Senegal iba 2-0, el guardameta de la selección senegalesa, Diaw, se equivocó al dar un pase dentro de su área y quedó en los pies del delantero Álex Valera. Sin embargo, la pelota le terminó sobrando y no aprovechó la oportunidad de marcar el gol del descuento.