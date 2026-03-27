Perú vs Senegal EN VIVO: alineaciones, a qué hora, apuestas y dónde ver partido amistoso

Empieza la era de Mano Menezes en la bicolor. La selección peruana enfrentará a Senegal en el Stade de France en su primer amistoso por la fecha FIFA. El duelo, que se realizará este sábado 28 de marzo a las 11.00 a. m. (horario peruano) y será transmitido EN VIVO por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes.

Con la ilusión de volver a la Copa del Mundo, la selección peruana decidió llevar a cabo cambios radicales. Una de sus principales apuestas es Mano Menezes. El entrenador brasileño cuenta con la experiencia y el respaldo para liderar la nueva era.

En su primer contacto con el pueblo peruano, Mano Menezes indicó que confía en el jugador y aseguró que con trabajo se lograrán los logros. El primer punto en la agenda es aumentar el universo de convocados y reducir la edad del equipo: con la incorporación de jóvenes talentos.

Es por ello que en su primera convocatoria, Menezes decidió convocar a Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Adrián Quiroz, Erick Noriega, Jairo Concha, Jesús Castillo, Jesús Pretell, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera y Adrián Ugarriza.

Otra de las novedades en la convocatoria es Jairo Vélez. El jugador se nacionalizó peruano y es una de las figuras de Alianza Lima. Mano Menezes no dudó en elogiarlo y señalar que es un futbolista que le puede dar cosas diferentes al equipo.

“Tiene las características de un jugador que nos gusta para esa función y creemos fundamental que el equipo tenga esa función, porque es un jugador que piensa, que encuentra soluciones para jugadas más importantes en el último tercio o tercio final de la construcción de un equipo”, señaló Mano.

Mano Menezes tendrá su debut en la selección peruana ante Senegal. Foto: ITEA Sport

Incluso, el atacante de Alianza Lima puede iniciar las acciones ante Senegal. Vélez se perfila como el conductor del equipo. El hombre que tomará las riendas del ataque y controlará el ritmo de la bicolor.

Por su parte, Senegal llega al duelo con la bicolor con la cabeza puesta en la Copa Africana. Si bien ganaron el título en la cancha, una resolución del ente africano le dio el campeonato a Marruecos, porque los ‘Leones’ abandonaron el campo.

Sin embargo, decidieron apelar el fallo ante el TAS e incluso indicaron que ante Perú van a lucir el título para celebrarlo con su gente. El DT Pape Thiaw fue claro al indicar que quieren aprovechar el amistoso contra la bicolor para llegar en un óptimo nivel al Mundial.

Si bien Sadio Mané no fue convocado, el estratega de Senegal decidió llamar a figuras de la talla de Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson e Idrissa Gana Gueye.

¿A qué hora juega Perú vs. Senegal?

Perú y Senegal se medirán en Francia este sábado 28 de marzo por fecha FIFA. El equipo de Sadio Mané se alista para lo que será su participación en la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Perú vs. Senegal?

México: 10.00 a. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 11.00 a. m.

Bolivia y México: 12.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET), 11.00 a. m. (CT), 10.00 a. m. (MT) y 9.00 a. m. (PT)

¿Dónde ver Perú vs. Senegal?

La transmisión del partido entre Perú y Senegal será transmitida EN VIVO por América TV, ATV y Movistar para el territorio peruano. A nivel continental puedes seguir las incidencias del compromiso amistoso por DSports.

¿Dónde ver Perú vs. Senegal?

El partido entre Perú y Senegal se realizará en el Stade de France, un recinto deportivo que se encuentra ubicado en Saint-Denis. Se inauguró el 28 de enero de 1998 y tiene la capacidad para 80.000 espectadores.

Perú vs. Senegal: historial

Senegal y Perú solo se han enfrentado en una ocasión en toda la historia. Ese compromiso se realizó el 28 de junio de 2011 y fue amistoso internacional (como preparación para la Copa América de ese año). Este duelo se realizó en el Estadio Nacional, la bicolor ganó 1-0 y Paolo Guerrero anotó el tanto.

Últimos resultados de Perú

21.12.25 | Perú 2-0 Bolivia

2-0 Bolivia 18.11.25 | Chile 2-1 Perú

2-1 Perú 12.11.25 | Rusia 1-1 Perú

10.10.25 | Chile 2-1 Perú

2-1 Perú 09.09.25 | Perú 0-1 Paraguay

Perú vs. Senegal: apuestas

Apuestas Senegal Empate Perú Betsson 1.52 3.70 6.40 Betano 1.53 4.20 7.50 Bet365 1.48 3.70 6.50 1xBet 1.55 4.02 7.80 CoolBet 1.51 3.85 6.75 DoradoBet 1.48 3.75 7.00

Perú vs. Senegal: alineaciones

Posible alineación de Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Alex Valera.

Posible alineación de Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Habib Diarra; Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson.

Convocados de Perú

Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).

Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague de Dinamarca), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa).

Mediocampistas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Erick Noriega (Universitario de Deportes), Jairo Concha (Alianza Lima), Jesús Castillo (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Melgar).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Alex Valera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá - MLS).