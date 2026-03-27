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¿Dónde ver Perú vs Senegal EN VIVO y qué canal transmite el partido amistoso?

El partido entre Perú vs Senegal se jugará este sábado 28 de marzo desde el Stade de France, en el amistoso por fecha FIFA.

Shirley Marcelo
Perú vs Senegal se enfrentarán en el Stade de France.
Perú vs Senegal se enfrentarán en el Stade de France. | composición Líbero
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Perú se alista para afrontar un nuevo desafío internacional cuando enfrente a Senegal en el marco de la fecha FIFA, en un duelo que marcará el inicio de una etapa clave para la ‘Bicolor’. El estreno de Mano Menezes al mando genera expectativa, no solo por el resultado, sino por lo que pueda mostrar el equipo en cuanto a funcionamiento.

Mano Menezes alista novedoso once para el derrotar a Senegal en su debut con Perú.

PUEDES VER: La novedosa alineación que alista Mano Menezes para el amistoso de Perú contra Senegal

¿Dónde ver Perú vs Senegal EN VIVO por el amistoso internacional?

El partido entre Perú vs Senegal, por el amistoso internacional de fecha FIFA, se podrá ver EN VIVO por América Televisión, ATV en señal abierta y vía Movistar Deportes por cable.

¿Qué canal transmite el Perú vs Senegal?

  • Bolivia: Tuves
  • Brasil: Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play, Xsports
  • China: ZhiBo8
  • Ecuador: Canal del Futbol
  • Internacional: Onefootball
  • Perú: Andina de Televisión, América Televisión, Movistar Deportes Perú
  • Puerto Rico: FOX Deportes, NAICOM
  • Senegal: RTS 1
  • EE. UU.: fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One

Perú vs Senegal por el amistoso internacional

Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, decidió sostener parte de la base reciente en su lista de convocados, aunque también incluyó nombres nuevos con la intención de empezar a moldear un plantel competitivo de cara al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

Perú se enfrentará a Senegal en Francia.

Perú se enfrentará a Senegal en Francia.

En su más reciente actividad, Perú igualó frente a Rusia y luego no pudo ante Chile bajo la dirección interina de Manuel Barreto, resultados que dejaron varias conclusiones de cara a este nuevo ciclo. Por ello, el compromiso ante Senegal aparece como una oportunidad ideal para medir el nivel del equipo ante un rival de exigencia.

Por su lado, Senegal llega con cartel de potencia internacional, aunque envuelto en una reciente polémica tras lo ocurrido en la Copa Africana de Naciones, donde inicialmente se había consagrado campeón pero luego le retiraron el título y se lo entregaron a Marruecos.

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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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