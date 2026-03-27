¿Dónde ver Perú vs Senegal EN VIVO y qué canal transmite el partido amistoso?

Perú se alista para afrontar un nuevo desafío internacional cuando enfrente a Senegal en el marco de la fecha FIFA, en un duelo que marcará el inicio de una etapa clave para la ‘Bicolor’. El estreno de Mano Menezes al mando genera expectativa, no solo por el resultado, sino por lo que pueda mostrar el equipo en cuanto a funcionamiento.

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¿Dónde ver Perú vs Senegal EN VIVO por el amistoso internacional?

El partido entre Perú vs Senegal, por el amistoso internacional de fecha FIFA, se podrá ver EN VIVO por América Televisión, ATV en señal abierta y vía Movistar Deportes por cable.

¿Qué canal transmite el Perú vs Senegal?

Bolivia: Tuves

Brasil: Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play, Xsports

China: ZhiBo8

Ecuador: Canal del Futbol

Internacional: Onefootball

Perú: Andina de Televisión, América Televisión, Movistar Deportes Perú

Puerto Rico: FOX Deportes, NAICOM

Senegal: RTS 1

EE. UU.: fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One

Perú vs Senegal por el amistoso internacional

Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, decidió sostener parte de la base reciente en su lista de convocados, aunque también incluyó nombres nuevos con la intención de empezar a moldear un plantel competitivo de cara al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

Perú se enfrentará a Senegal en Francia.

En su más reciente actividad, Perú igualó frente a Rusia y luego no pudo ante Chile bajo la dirección interina de Manuel Barreto, resultados que dejaron varias conclusiones de cara a este nuevo ciclo. Por ello, el compromiso ante Senegal aparece como una oportunidad ideal para medir el nivel del equipo ante un rival de exigencia.

Por su lado, Senegal llega con cartel de potencia internacional, aunque envuelto en una reciente polémica tras lo ocurrido en la Copa Africana de Naciones, donde inicialmente se había consagrado campeón pero luego le retiraron el título y se lo entregaron a Marruecos.