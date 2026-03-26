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Perú jugará el Mundial y compartirá grupo con Japón, Portugal y México: fixture de los partidos
La selección peruana recibió una enorme noticia debido a que disputará el Mundial 2026 e incluso ya se conocen sus rivales para la Fase de Grupos.
¡Perú al Mundial! Los hinchas de la selección peruana recibieron una enorme noticia debido a que se confirmó la presencia de nuestro combinado nacional en el prestigioso torneo intercontinental. Incluso, la FPF confirmó que ya se conocen a sus rivales en la Fase de Grupos. La Blanquirroja enfrentará a Japón, Portugal y México. Revisa el fixture completo para que no te pierdas ni un solo partido.
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Como sabemos, la Copa del Mundo 2026 de la FIFA está a pocos meses de comenzar y actualmente se están llevando a cabo los repechajes internacionales. En ese sentido, la afición incaica se sentía sumamente triste porque se iba a quedar sin alentar a su equipo frente a otras grandes naciones. Felizmente, se encontró la solución y desde este mismo mes comenzará la acción para la Bicolor.
Resulta que la selección peruana Sub-16, comandada por Diego Ortiz, competirá en el Torneo Mundial de Montaigu que se llevará a cabo en Francia desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril del presente año. En este certamen han participado grandes futbolistas como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar, Ronaldinho, entre otros; por lo que sirve como una enorme vitrina para las futuras joyas del balompié.
Asimismo, la Blanquirroja forma parte del Grupo B de la prestigiosa competición y deberá enfrentar a potencias de otros continentes, como Japón (AFC), México (Concacaf) y Portugal (UEFA). El debut del popular ‘equipo de todos’ será ante los asiáticos el próximo 31 de marzo, es decir el segundo día de iniciado el campeonato intercontinental.
La selección peruana disputará el Mundial 2026.
Fixture de Perú en el Mundial de Montaigu
Este es el fixture de la selección peruana:
- Perú vs. Japón: martes 31 de marzo a las 12.30 horas.
- México vs. Perú: jueves 2 de abril desde las 12.30 horas.
- Perú vs. Portugal: sábado 4 de abril desde las 12.00 horas.
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