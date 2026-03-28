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Mano Menezes destacó a estos 4 jugadores de Perú en amistoso ante Senegal: "Referencia"

El entrenador de la selección peruana no dudó en resaltar a los futbolistas que jugaron en el partido ante Senegal y explicó el por qué de su convocatoria.

Jasmin Huaman
Mano Menezes perdió en su primer partido amistoso como DT de la selección peruana.
Mano Menezes perdió en su primer partido amistoso como DT de la selección peruana. | Foto: Composición Líbero
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En la nueva era de Mano Menezes, el DT brasileño ha dejado varias sorpresas con los jugadores que convocó para los dos amistosos internacionales y también con su primer once titular. A pesar de la derrota, el entrenador no dudó en destacar la presencia de importantes futbolistas y uno de ellos tiene pasado en Alianza Lima.

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La selección peruana inició una nueva etapa bajo el mando de Mano Menezes y una de las cosas que se destaca es el regreso de una emblemática figura que jugó en el equipo blanquiazul y actualmente se desempeña en una liga internacional. Su buen momento ha hecho que el entrenador brasileño lo considere una pieza fundamental en su esquema.

Mano Menezes destaca a 4 jugadores en derrota ante Senegal

En la lista de convocados de Mano Menezes, se cuenta con jugadores de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Los Chankas y otros que se desempeñan en el extranjero o con pasado en el fútbol peruano. Para el estratega, existen ciertos jugadores que fueron llamados con un objetivo en especial y uno de ellos es André Carrillo, así como Yotún, Araujo y Gallese.

“Es la convocatoria con menor promedio de edad de los últimos diez años. Trajimos a jugadores de experiencia como Pedro Gallese, Miguel Araujo, André Carrillo y Yoshimar Yotún para que sean referencia de los más jóvenes, que aportan energía, pero necesitan equilibrio en partidos de alta exigencia”, explicó el DT luego del partido ante Senegal que terminó con una dura derrota por 2-0.

Mano Menezes destaca a ex Alianza Lima.

Mano Menezes destaca a ex Alianza Lima.

A pesar del resultado, Mano Menezes se mostró con confianza de cara a su futuro en la selección peruana. “Soy optimista con este primer partido. Siento que los jugadores están muy abiertos a esta nueva etapa. Vamos a construir una gran confianza entre todos, porque eso será clave para la evolución del equipo, que requerirá mucho trabajo”, añadió.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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