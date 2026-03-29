Jairo Concha dio rotundo comentario sobre Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Un..."
Jairo Concha fue consultado sobre Mano Menezes, el nuevo técnico de la selección peruana, y no se guardó nada al dar un rotundo comentario sobre el entrenador después de la derrota ante Senegal.
Mano Menezes debutó como técnico de la selección peruana en la derrota por 2-0 ante Senegal en un duelo amistoso internacional por fecha FIFA. Tras esto, Jairo Concha no se guardó nada al dar un rotundo comentario sobre el flamante entrenador de la Bicolor.
PUEDES VER: Gareca dio rotundo consejo a Menezes para dirigir bien a la selección peruana: "Es fundamental"
Concha fue entrevistado por la plataforma oficial llamada 'Bicolor+' donde le consultaron sobre el partido que sostuvo ante Senegal en la fecha FIFA desde Francia.
Además, el jugador de Universitario de Deportes fue consultado sobre cómo describe el rendimiento del técnico Menezes después de su primer partido en el banquillo.
Para Jairo Concha, Mano Menezes es un entrenador que poco a poco está transmitiendo su estilo de juego a los futbolistas que forman parte de la selección peruana.
Además, se le considera un entrenador de gran jerarquía por haber liderado la selección de Brasil y clubes importantes a nivel internacional.
"Estos pocos días que hemos tenido con el profesor Mano, nos ha transmitido su idea de juego. Dentro de poco la iremos plasmando. Ha venido un comando técnico experimentado que nos ayudará a competir de aquí en adelante", afirmó.
Mano Menezes hizo su gran debut como entrenador de la selección peruana ante Senegal en un duelo amistoso por fecha FIFA que culminó con un marcador desfavorable de 2-0 en el Stade de France.
