Prensa brasileña dio categórica opinión por fallido debut de Mano Menezes con Perú: "Dificultades"

La selección peruana inició con pie izquierdo su etapa bajo el mando del DT Mano Menezes tras caer derrotado por 2-0 ante Senegal. La ‘Bicolor’ apostó por un once mixto entre juventud y experiencia, pero no le bastó para dejar una buena imagen en el campo. Tras el partido, la prensa brasileña reaccionó de forma categórica por el debut del técnico brasileño.

Prensa brasileña dio categórica opinión por fallido debut de Mano Menezes

La nueva caída de la selección peruana ya empezó a dejar repercusiones y en Brasil estuvieron atentos al desempeño de Mano Menezes en la dirección técnica. En concreto, el medio brasileño ‘RTI Esporte’ analizó el encuentro y fue contundente al señalar las falencias del equipo.

Según indicaron en su crónica, la ‘Bicolor’ tuvo grandes problemas para crear ocasiones que dañaran el arco rival, asimismo remarcaron que la defensa fue superada en intensidad y por la velocidad de los senegaleses.

En Brasil analizaron el debut fallido de Mano Menezes con Perú

“El primer partido bajo la dirección de Mano Menezes puso de manifiesto, sobre todo, las dificultades de Perú en cuanto a organización y creación de juego ofensivo. El equipo tuvo problemas para contener la velocidad e intensidad de su rival”, mencionaron en su publicación.

De igual forma, señalaron que Mano Menezes tendrá la tarea de sacarle el mejor provecho a los entrenamientos para poder mejorar el rendimiento del equipo de cara al futuro y sobre todo pensando en lo que será la reconstrucción para las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

“La selección peruana se encuentra en una fase de reconstrucción y no participará en el próximo Mundial. El debut del técnico brasileño marca el inicio de un nuevo ciclo, aún en fase de ajuste. Mano Menezes tendrá la misión de reorganizar el equipo y buscar mejoras en los próximos partidos”, sentenciaron.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La selección peruana volverá a tener acción este martes 31 de marzo cuando se enfrente a su similar de Honduras en el segundo amistoso de la fecha FIFA. Este duelo se jugará a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal de Butarque, España. La ‘Bicolor’ tendrá una oportunidad de oro para romper su mala racha de resultados y levantar su moral.