La selección peruana empezó su preparación rumbo al Mundial 2030 y logró oficializar a su técnico Mano Menezes y un amistoso de jerarquía. Esto no cayó bien en la prensa chilena, quienes al enterarse no se guardaron nada en contra de sus dirigentes y se rindieron en elogios ante Perú.

Prensa de Chile rotundo con su selección nacional y elogió a Perú

El medio 'RedGol', en el titular "Perú le gana a Chile y será rival de España antes del Mundial", criticó fuertemente los avances que ambos países vienen realizando de cara a la Copa del Mundo 2030.

El periodista Carlos Silva Rojas menciona en su primer párrafo que los dirigentes de la selección chilena siguen viendo cómo Perú, uno de los contrincantes directos en las próximas clasificatorias, ya está sacando ventaja al confirmar a su técnico y al tener rivales de jerarquía en amistosos.

"La selección chilena sigue viendo cómo sus rivales directos le sacan mucha ventaja, porque justamente eso es lo que está haciendo Perú antes del inicio del proceso para el próximo Mundial", se puede leer en el portal.

El medio chileno "RedGol" lanzó fuerte crítica a su selección y se rindió en elogios ante Perú

"Mientras la selección chilena continúa bajo la dirección interina de Nicolás Córdova, en el país vecino ya se encuentra trabajando el brasileño Mano Menezes como director técnico, con la vista puesta en la Copa del Mundo de 2030", continúa.

Por último, la nota del medio chileno 'RedGol' comentó que la selección peruana superó a Chile al acordar el partido amistoso contra España antes del Mundial 2026.

"Además, el equipo Bicolor tiene programado un amistoso de alto nivel, el cual Chile deseaba jugar, ya que se ha confirmado que será el rival de España previo al Mundial de 2026", concluyó el redactor deportivo.

La selección peruana empezó la era Mano Menezes

La selección peruana bajo la dirección técnica de Mano Menezes comenzó su camino hacia la Copa del Mundo 2030 con el primer amistoso ante Senegal en Francia. Luego, sostendrá un partido ante su similar Honduras desde España.