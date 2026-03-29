Fixture oficial de la selección peruana para las Eliminatorias Conmebol al próximo Mundial

La selección peruana afrontará pronto las Eliminatorias Conmebol para el Mundial de la FIFA, esto luego de haberse preparado con diversos partidos amistosos. Bajo esa premisa, te contamos el fixture confirmado para la competición internacional que otorga cierta cantidad de cupos a Sudamérica de cara a la cita internacional.

Mientras los hinchas están concentrados en lo que pueda hacer Mano Menezes ahora que se ha estrenado con derrota ante Senegal, surgió una importante noticia debido a que pronto la Blanquirroja buscará su boleto a la próxima edición de la Copa del Mundo. Esto causó gran emoción entre sus más fieles aficionados y te contamos todos los detalles.

Nos referimos a la selección peruana dirigida por Antonio Spinelli, que en el presente mes de abril retomará las Eliminatorias Conmebol Liga de Naciones Femenina rumbo al Mundial del 2027. El combinado patrio enfrentará a Uruguay, Paraguay y Ecuador en busca de meterse en los puestos de clasificación directa o por lo menos alcanzar el repechaje.

Selección peruana y su lista de convocadas.

Es importante precisar que la Conmebol únicamente tiene dos cupos directos a la Copa del Mundo, mientras que el tercer y cuarto puesto de la tabla de posiciones accede al torneo de repechaje intercontinental. De momento, Perú se ubica en la séptima casilla con apenas tres unidades en el mismo número de partidos disputados.

Fixture de Perú en la Liga de Naciones Femenina