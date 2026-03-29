Canal confirmado para ver el partido amistoso entre Perú vs Honduras por fecha FIFA
Perú vs Honduras se enfrentan por un amistoso internacional por la fecha FIFA este martes 31. Conoce aquí el canal confirmado para ver este trascendental duelo.
La selección peruana está golpeada tras su última derrota ante Senegal en lo que fue el debut de Mano Menezes como técnico. Por ello, la ‘Bicolor’ vuelve al ruedo este martes 31 de marzo para enfrentar a Honduras con el objetivo de conseguir un triunfo y ponerle fin a la racha negativa de resultados. En esta nota, te contamos el canal que transmitirá este duelo.
PUEDES VER: Adrián Quiroz, jugador de Los Chankas, confesó el inédito consejo de Mano Menezes: "Me dijo que..."
Canal confirmado para ver partido amistoso de Perú vs Honduras
El partido entre Perú vs Honduras será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de América TV (canal 4) y ATV (canal 9) por señal abierta. Del mismo modo, para quienes deseen verlo por cable se podrá visualizar por Movistar Deportes. Asimismo, este compromiso amistoso se podrá visualizar de forma ONLINE mediante América TV GO.
¿Qué canal transmite partido de Perú vs Honduras por partido amistoso?
A continuación, te dejamos la lista de los canales que transmitirán el partido de Perú vs Honduras dependiendo del país en donde te encuentres:
- Perú: América TV, ATV, Movistar Deportes.
- Bolivia: Tuves.
- Honduras: Telecadena, Deportes TVC, HRN y DTV+.
- Puerto Rico: Fox Deportes, NAICOM.
- Estados Unidos: fuboTV, FOX Deportes, Fox Sports, Fox One y Fox Sports App.
¿Cómo llega Perú al partido contra Honduras?
La selección peruana no atraviesa su mejor momento y viene de sumar una nueva derrota en su último partido contra Senegal. La ‘Bicolor’ no tuvo su mejor desempeño y se vio sumamente superada en el campo. No obstante, también hubo puntos altos como la aparición de Adrián Quiroz y el gran nivel de Erick Noriega.
Lastimosamente, para los intereses de los hinchas esta derrota solo hace aumentar una racha negativa de resultados, ya que de los últimos diez partidos del combinado patrio, seis han sido derrotas.
Perú vs Honduras: historial de enfrentamientos
- 14/11/2012 | Honduras 0-0 Perú (amistoso)
- 18/11/2009 | Honduras 1-2 Perú (amistoso)
- 18/02/2000 | Honduras 3-5 Perú (Copa Oro)
