Mr Peet destacó a dos jugadores de la selección peruana pese a derrota ante Senegal: "Lo mejor"

La selección peruana volvió a sumar una derrota, tras caer por 2-0 ante Senegal en el Stade de France en un duelo válido por la fecha FIFA de marzo. La ‘Bicolor’ volvió a dejar un bajo rendimiento en el inicio del ciclo de Mano Menezes. Sin embargo, Mr Peet sorprendió al llenar de elogios a dos jugadores nacionales por su desempeño.

Mr Peet destacó a dos jugadores de la selección peruana pese a derrota con Senegal

La nueva derrota de la selección peruana ha dejado a los hinchas preocupados por el futuro del equipo. Sin embargo, durante su programa ‘Madrugol’, Mr Peet no dudó en rendirse en elogios por el nivel que han mostrado dos jugadores de la selección peruana. Se trata de Erick Noriega y Marcos López.

Según indicó el periodista deportivo, ambos jugadores son los mejores del plantel de la ‘Bicolor’ en la actualidad. Además, remarcó que este nivel lo han obtenido por la gran jerarquía que caracteriza a las ligas en las que compiten.

Video: Madrugol

“Hoy Erick Noriega, y hay que decirlo, es el mejor jugador de la selección. Le sigue el nivel Marcos López más allá de que le jugaron a la espalda. Gallese casi siempre tiene el mismo nivel. Pero, Noriega y López es lo mejor que tiene la selección nacional, por el nivel en el que están actuando y las ligas en las que se mueven”, manifestó el comunicador.

Del mismo modo, Mr Peet remarcó que es vital que más jugadores puedan emigrar a ligas parecidas a las de Marcos López y Erick Noriega. “Los que podían competir de igual a igual y se vio en los duelos eran Noriega y López. No es casualidad. En la medida que sumemos jugadores en ligas como la de Noriega y López vamos a competir”, acotó.

Perú suma un año sin victorias

La selección peruana sigue dejando dudas por su rendimiento, luego de sumar una nueva derrota, siendo la sexta en los últimos diez partidos. Por si esto no fuese poco, la última vez que el plantel principal de la ‘Bicolor’ logró una victoria fue el pasado 20 de marzo de 2025, cuando vencieron a Bolivia.