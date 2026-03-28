Perú vs Honduras: cuándo juega, horario y dónde ver segundo amistoso internacional

La selección peruana se prepara para su segundo partido amistoso bajo la dirección de Mano Menezes, frente a Honduras, tras el estreno contra Senegal que terminó 2-0.

Antonio Vidal
Programación del encuentro entre Perú vs Honduras. Foto: composición Líbero/FPF/Selección de Honduras
Programación del encuentro entre Perú vs Honduras. Foto: composición Líbero/FPF/Selección de Honduras
Luego de lo que fue el estreno de la selección peruana frente a Senegal, encuentro que terminó 2-0 y marcó el inicio de la era Mano Menezes, ahora toca pasar página y pensar en lo que será el partido amistoso contra Honduras, compromiso que será el segundo partido para que el entrenador brasileño pruebe nuevas estrategias para seguir consolidando una base con la que la Bicolor pueda rendir al más alto nivel.

¿Cuándo juega Perú vs Honduras?

Perú se enfrentará a Honduras este martes 31 de marzo, encuentro que se disputará en el estadio Estadio Butarque, Leganés, España, recinto que cuenta con una capacidad para 12.454 espectadores.

¿A qué hora juega Perú vs Honduras?

En suelo peruano, el encuentro lo podrás seguir desde la 1.00 p. m. A continuación, los horarios para otros países para que no te pierdas el compromiso de la selección:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 3.00 p. m.
  • México: 12.00 p. m.
  • Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Honduras?

Dicho encuentro lo podrás seguir desde la abierta de América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes, esto en territorio peruano. Mientras que desde suelo hondureño lo podrás ver mediante estos canales: Telecadena, Deportes TVC, HRN, DTV+.

Últimos enfrentamientos entre Perú vs Honduras

Perú contra Honduras han protagonizado varios partidos emocionantes con el pasar del tiempo.

  • 14.11.12: Honduras 0-0 Perú
  • 18.11.09: Honduras 1-2 Perú
  • 18.02.00: Honduras 3-5 Perú

Antonio Vidal
