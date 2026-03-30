Erick Noriega dio categórico comentario sobre el trabajo de Mano Menezes como DT de Perú: "Un..."

La era Mano Menezes no empezó de la mejor manera, pues Perú cayó derrotado frente a la selección de Senegal en lo que fue un partido amistoso de fecha FIFA. Dicho encuentro terminó 2-0 a favor de los campeones de África. Aunque el juego de Perú en el primer tiempo fue superado, en el segundo se tuvo un mejor rendimiento por parte de la Bicolor. En este contexto, uno de los nuevos referentes del equipo salió a hablar sobre ello.

Erick Noriega dio su opinión al respecto, dejando un categórico comentario sobre la era Menezes. Además, reconoció que, a pesar de que lo conoce desde el 2015 en Gremio, ahora con la selección peruana es algo diferente.

Erick Noriega dio categórico comentario sobre la era Mano Menezes

Para el ‘Samurai’ considera que van bien, pues es un nuevo inició al cual se están adaptando resaltando que tiene menos de diez días trabajando con él.

"Creo que estamos bastante bien, es un inicio nuevo, un técnico nuevo. En lo personal lo conozco desde el 2025 en Gremio, pero en la selección es algo nuevo. Tenemos cuatro o cinco días que hemos entrenado todos juntos y este tiempo hemos entendido la idea que quiere el entrenador con el equipo”, empezó diciendo el ex Alianza Lima.

Por otro lado, Noriega reconoció que a nadie le gusta perder pero que se encuentran trabajando para sacar resultados positivos en un futuro.

“Como dijo luego del partido, a nadie le gusta perder y estamos trabajando bastante para sacar los resultados adelante. Estamos por un buen camino, nos está yendo bien en nuestros clubes y esperemos que el partido de mañana sea de la mejor manera".

¿Cuándo juega Perú vs Honduras?

Perú se enfrentará a Honduras este martes 31 de marzo, encuentro que se disputará en el estadio Estadio Butarque, Leganés, España, recinto que cuenta con una capacidad para 12.454 espectadores.