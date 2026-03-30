0

Erick Noriega dio categórico comentario sobre el trabajo de Mano Menezes como DT de Perú: "Un..."

Mano Menezes debutó con una dura derrota frente a la selección de Senegal; tras el encuentro, el 'Samurái' dio su análisis sobre el futuro de la Bicolor.

Antonio Vidal
Erick Noriega habló de lo que es el nuevo proceso de Mano Menezes. Foto: composición Líbero/Bicolor+/FPF
Erick Noriega habló de lo que es el nuevo proceso de Mano Menezes. Foto: composición Líbero/Bicolor+/FPF
COMPARTIR

La era Mano Menezes no empezó de la mejor manera, pues Perú cayó derrotado frente a la selección de Senegal en lo que fue un partido amistoso de fecha FIFA. Dicho encuentro terminó 2-0 a favor de los campeones de África. Aunque el juego de Perú en el primer tiempo fue superado, en el segundo se tuvo un mejor rendimiento por parte de la Bicolor. En este contexto, uno de los nuevos referentes del equipo salió a hablar sobre ello.

Erick Noriega dio su opinión al respecto, dejando un categórico comentario sobre la era Menezes. Además, reconoció que, a pesar de que lo conoce desde el 2015 en Gremio, ahora con la selección peruana es algo diferente.

Programación del encuentro entre Perú vs Honduras. Foto: composición Líbero/FPF/Selección de Honduras

PUEDES VER: Perú vs Honduras: cuándo juega, horario y dónde ver segundo amistoso internacional

Erick Noriega dio categórico comentario sobre la era Mano Menezes

Para el ‘Samurai’ considera que van bien, pues es un nuevo inició al cual se están adaptando resaltando que tiene menos de diez días trabajando con él.

"Creo que estamos bastante bien, es un inicio nuevo, un técnico nuevo. En lo personal lo conozco desde el 2025 en Gremio, pero en la selección es algo nuevo. Tenemos cuatro o cinco días que hemos entrenado todos juntos y este tiempo hemos entendido la idea que quiere el entrenador con el equipo”, empezó diciendo el ex Alianza Lima.

Por otro lado, Noriega reconoció que a nadie le gusta perder pero que se encuentran trabajando para sacar resultados positivos en un futuro.

Como dijo luego del partido, a nadie le gusta perder y estamos trabajando bastante para sacar los resultados adelante. Estamos por un buen camino, nos está yendo bien en nuestros clubes y esperemos que el partido de mañana sea de la mejor manera".

¿Cuándo juega Perú vs Honduras?

Perú se enfrentará a Honduras este martes 31 de marzo, encuentro que se disputará en el estadio Estadio Butarque, Leganés, España, recinto que cuenta con una capacidad para 12.454 espectadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Lo más visto

  1. Perú perdió 2-1 en partido amistoso de fecha FIFA y preocupa a hinchas por el futuro

  2. Fue titular con Mano Menezes en Perú ante Senegal y ya despertó interés en Europa: "Está siendo.."

  3. Universitario empató 0-0 en fuerte partido y preocupa a sus hinchas por rendimiento

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano