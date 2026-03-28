Senegal dio rotundo comentario tras vencer por 2-0 a la selección peruana: "Un partido..."

La selección peruana volvió a sumar una nueva derrota tras caer por 2-0 ante Senegal en partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. La ‘Bicolor’ no logró sacar su mejor rendimiento y fue superada por un complicado rival que los dejó sin respuesta. Tras el partido, el cuadro africano se pronunció con un rotundo comentario por su victoria.

Senegal dio rotundo comentario tras vencer a la selección peruana

Luego de haberse quedado con una tranquila victoria, la selección de Senegal utilizó sus redes sociales para comunicar a sus seguidores el resultado del partido. En su mensaje remarcaron el resultado obtenido ante la selección peruana y a los autores de los goles.

Del mismo modo, los ‘Leones’ dejaron un picante mensaje tras resaltar que presentaron la Copa Africana ante su afición en la previa del encuentro, en medio de las disputa en el TAS por este título con Marruecos.

Senegal se pronunció tras vencer a la selección peruana

"Senegal derrotó a Perú por 2-0 en un partido amistoso, gracias a los goles de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr. Cabe destacar que los Leones presentaron su trofeo de la Copa Africana de Naciones al público antes del inicio del encuentro", mencionaron en sus redes sociales.

No obstante, los africanos evitaron analizar a detalle el desarrollo del partido y se limitaron solo a informar el resultado acompañado de una gráfica donde se resalta el festejo de sus jugadores.

Mano Menezes debutó con derrota en la selección peruana

Esta vez no se cumplió el aforismo de “técnico que debuta no pierde” y Mano Menezes inició su ciclo con una derrota al mando de la selección peruana. El estratega brasileño fue elegido para liderar el recambio generacional y renovar la imagen de la ‘Bicolor’.

Sin embargo, el rendimiento mostrado en este primer encuentro volvió a generar preocupación entre los hinchas, quienes ven con incertidumbre el futuro del equipo en esta nueva etapa. Además, este resultado representa la sexta derrota del combinado patrio en los últimos diez partidos.