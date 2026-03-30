Erick Noriega reveló reacción de Alex Valera tras fallar gol frente a Senegal: “Lo veo…”

La selección peruana cayó derrotada frente a Senegal en lo que fue un amistoso de fecha FIFA. El primer partido de la era Mano Menezes estuvo marcado por una nueva propuesta en cuanto al juego; no obstante, a pesar de esto, la Bicolor no pudo contra el campeón de África. Sin embargo, durante el desarrollo del partido, Alex Valera, jugador de Universitario de Deportes, tuvo una ocasión clara de gol que no pudo concluir, lo que lo llevó a que después del partido fuera muy crítico.

El delantero no pudo aprovechar el error del portero senegalés, quien, al querer jugar de memoria, dio un pase equivocado que al delantero le quedó muy largo. En ese sentido, en conversación con los medios, Erick Noriega dio a conocer cómo fue la reacción del atacante crema.

Erick Noriega reveló la reacción de Alex Valera

En un primer momento, el ‘Samurai’ resaltó que en el fútbol, tanto entrenadores como jugadores viven en medio de críticas, por lo que Valera no será la excepción. Aunque reconoció la entrega que demuestra el delantero.

"Los entrenadores y jugadores vivimos en medio de críticas, que hablen de nuestro juego e incluso de las cosas personales. Alex es un buen jugador, lo ha venido demostrando en Universitario. Siento que va a llegar su momento en la selección peruana. Podemos reprocharle que falló un gol pero jamás su entrega. Él corre todos los minutos que está en el campo", empezó diciendo.

Además, el jugador de Gremio señaló que el futbolista de la ‘U’ lo ve bien, a pesar de este garrafal error.

"No he hablado con él pero lo veo bastante bien, sigue estando motivado. Si juega mañana lo hará bien o sino en el próximo partido. En lo personal está bastante bien. Nosotros estamos con esa vía de la crítica, pero siempre vamos a tratar de dar lo mejor en el campo", sentenció.