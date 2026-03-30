Fue titular con Mano Menezes en Perú ante Senegal y ya despertó interés en Europa: "Está siendo.."

Pese a que la selección peruana cayó por 2-0 ante Senegal el último fin de semana, hay un nombre que ha llamado la atención no solo de los hinchas y prensa nacional e internacional por sus buenas actuaciones. ¿De quién estamos hablando? Erick Noriega, exvolante de Alianza Lima y actual jugador de Gremio de Porto Alegre.

El popular ‘Samurai’ se convirtió en titular indiscutible en el Tricolor e incluso llegó a ganar un título nacional con su club, por lo que Mano Menezes decidió convocarlo a la selección peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha internacional FIFA.

Precisamente ante los campeones de la Copa Africana de Naciones, Erick Noriega fue uno de los mejores futbolistas en el campo y ahora último acaban de revelar que ha despertado el interés de varios clubes de Europa.

En el último programa de YouTube ‘Linkeados’, el periodista José Varela detalló que el ‘Samurai’ está siendo observado y que podría haber novedades próximamente: “Erick Noriega está observado por clubes de España, Italia, Francia e Inglaterra. Este jugador está ahí observado, así que ¡opa!, podrían haber novedades con él más adelante”.

Tras esto, Gustavo Peralta resaltó el trabajo de Noriega ante Senegal y aseguró que él podría dar el salto: “Escúchame, yo... a mí me encantó el partido que hizo Noriega. Ahora, lo que cuenta Pepe me ilusiona y me emociona. Creo que Erick es llamado a ser ese jugador que tiene que dar ese salto de todas maneras. Está muy bien”.

Finalmente, el comunicador señaló que Erick Noriega es muy bueno: “Seguramente hay muchos que ponen y dicen 'también se le extrañó a Tapia', sí, puede ser. Yo me imagino en ese sistema incluso jugando a Tapia y, en este caso, Noriega, y lo van a hacer muy bien y te va a dar solidez. No podemos decir que no necesitamos a Tapia, pero el nivel de Erick Noriega es muy bueno y la verdad que me alegra”.