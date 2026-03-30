DT de Alianza Lima 'explotó' contra periodista que le preguntó por Géminis: "Otra vez lo mismo"

El último fin de semana, Alianza Lima dio un importante paso para llegar a la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, pues venció por 3-1 a Deportivo Géminis. Al término del encuentro, el entrenador blanquiazul, Facundo Morando, se mostró incómodo cuando le preguntaron por qué 'se le complicó el partido' al haber perdido un set.

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¿Qué dijo Facundo Morando sobre Deportivo Géminis?

“Es un triunfo importante, un paso más. La serie está totalmente abierta. Géminis es un gran equipo con atacantes muy fuertes y una gran entrenadora. Ahora hay que trabajar, descansar, ver lo que hicimos bien y mal para el próximo partido”, empezó declarando el estratega para los medios.

Luego, una periodista le preguntó si es que se le complicó el partido a Alianza Lima por haber perdido un solo set en todo el encuentro, lo que generó una evidente molestia en Facundo Morando, quien no dudó en elogiar el nivel de sus rivales y asegurar que por algo están jugando las semifinales.

“Otra vez lo mismo… No es que se complica, estamos en semifinales. Son los 4 mejores equipos. Géminis es un equipo con atacantes muy fuertes y que juegan bien. No es que se complicó. Ustedes pretenden que Alianza gane todos los partidos 3-0, no es así”, agregó el argentino.

Luego, Morando señaló que todos los rivales juegan al máximo siempre: “Todos los equipos son buenos, si no no estarían en esta instancia. Alianza es un equipo más que trabaja mucho y tiene grandes jugadoras. No es que los equipos te vienen a complicar, ellos viene a jugarte de igual a igual porque son buenos equipos”.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Géminis?

De momento, no se sabe exactamente la fecha en la que Alianza Lima y Deportivo Géminis se enfrentarán por la vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley, pero esto podría confirmarse con el pasar de los días.