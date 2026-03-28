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Alianza Lima vs Géminis EN VIVO, semifinal Liga Peruana de Vóley

Universitario vs San Martín EN VIVO: a qué hora juega y dónde ver la semifinal de Liga Peruana de Vóley

El partido entre Universitario vs San Martín EN VIVO se enfrentan en el Polideportivo Lucha Fuentes, este domingo 29 por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley.

    Shirley Marcelo
    Universitario vs San Martín buscan su clasificación a la final de la Liga de Vóley.
    Universitario vs San Martín buscan su clasificación a la final de la Liga de Vóley. | composición Líbero
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    Universitario se enfrentará a San Martín en un duelo clave por la Liga Peruana de Vóley, en una instancia donde ambos equipos buscarán dar un paso más hacia la definición final del campeonato. El partido está programado para este domingo 29 de marzo desde las 5.00 p. m. en el Polideportivo Lucha Fuentes.

    A qué hora y en dónde ver Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley

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    Universitario vs San Martín por la semifinal de Liga Peruana de Vóley

    Universitario llega a este compromiso tras lograr su clasificación luego de imponerse por 3 sets a 1 ante Regatas Lima en el denominado ‘extra game’ de los cuartos de final. En un partido exigente, la ‘U’ supo responder en los momentos determinantes y selló su pase con parciales de 25-14, 23-25, 25-19 y 25-13, mostrando solidez en su juego.

    San Martín afronta este duelo con la confianza de haber asegurado su lugar en la siguiente etapa con anticipación, tras superar a Circolo Sportivo Italiano también por 3 sets a 1. Las ‘santas’ repitieron el resultado en la serie, evidenciando regularidad y control en su rendimiento.

    ¿A qué hora juega Universitario vs San Martín vóley?

    En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de vóley entre Universitario vs. San Martín:

    • México: 4:00 p. m.
    • Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p. m.
    • Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.
    • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Uruguay: 7:00 p. m.
    • España: 11:00 p. m.
    • Estados Unidos (Washington D.C., Miami y Nueva York): 5:00 p. m.

    ¿Dónde ver Universitario vs. San Martín vóley EN VIVO?

    La transmisión del partido entre Universitario vs. San Martín por el extra game de la Liga Peruana de Vóley será por Latina TV (canal 2). Por streaming, el compromiso estará disponible por la web oficial de Latina.

    Universitario vs San Martín: últimos enfrentamientos

    • Universitario 0-3 San Martin de Porres | 7.03.26
    • San Martin de Porres 3-2 Universitario | 15.11.25
    • Universitario 2-3 San Martin de Porres | 24.05.25
    • Universitario 0-3 San Martin de Porres | 17.05.25
    • San Martin de Porres 2-3 Universitario | 11.05.25

    Universitario vs San Martín pronóstico: apuestas y cuotas

    ApuestasSan MartínUniversitario
    Betsson1.402.60
    1xBet1.412.60
    DoradoBet1.402.60

    Entradas Universitario vs. San Martín vóley:

    • General: S/20.00
    • Preferente Norte: S/30.00
    • Preferente Sur: S/30.00
    • Preferente Oriente: S/40.00
    • Preferente Occidente: S/50.00

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    Shirley Marcelo
    AUTOR: Shirley Marcelo

    Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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