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Karla Ortíz encabeza campaña Matadorcita contra el acoso a deportistas

Figura de Universitario lidera campaña de Matadorcita que visibiliza el acoso en redes y busca generar conciencia sobre el respeto hacia deportistas.

    Redacción Líbero
    Ortíz anuncia campaña contra el acoso cibernético.
    Ortíz anuncia campaña contra el acoso cibernético. | Campaña Matadorcita
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    La voleibolista Karla Ortiz, figura de la Liga Peruana de Vóley, se convierte en la imagen principal de una nueva campaña impulsada por la marca peruana Matadorcita, que busca visibilizar una problemática cada vez más presente en el deporte: el acoso y los comentarios de odio en redes sociales.

    Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

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    A través de un spot audiovisual, la iniciativa pone en primer plano el impacto emocional que pueden generar los mensajes negativos en las deportistas, mostrando una realidad que muchas veces pasa desapercibida para el público. La propuesta se construye desde una mirada cercana, enfocándose no solo en el rendimiento dentro de la cancha, sino también en lo que ocurre fuera de ella.

    Karla Ortiz, referente del vóley nacional y jugadora de Universitario, representa en esta campaña a miles de atletas que, además de competir al más alto nivel, deben lidiar con la constante exposición digital. La pieza busca humanizar esa experiencia, recordando que detrás de cada jugadora hay una persona que también enfrenta las consecuencias del entorno virtual.

    Con este proyecto, Matadorcita apuesta por generar conciencia y abrir el debate en torno al respeto en redes sociales, promoviendo una comunidad más empática. La campaña refuerza además su compromiso con el deporte femenino, apostando por contenidos que conectan con la realidad y las emociones de quienes forman parte de él.

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