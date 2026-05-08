Se tatuó el título que consiguió con Alianza Lima, pero puede ir al clásico rival: "Oportunidades"

Alianza Lima logró el tan ansiado tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 tras vencer a la Universidad San Martín y ya planifica lo que será su equipo para conseguir el tetracampeonato. En ese sentido, existe un nombre que podría cambiar de vereda e irse a las santas, equipo que ya se convirtió en un clásico rival de las blanquiazules. ¿De quién hablamos? Yanlis Féliz.

De acuerdo con los recientes rumores, la voleibolista dominicana continuará en la Liga Peruana de Vóley, pero esta vez vistiendo la camiseta de la Universidad San Martín. En medio de esas versiones, Féliz tuvo un tremendo gesto al tatuarse en su brazo el título obtenido con Alianza Lima. Como se recuerda, la opuesta había recalcado que este es su primer campeonato en su carrera profesional, por lo que significa bastante para ella.

Yanlis Féliz se tató el título conseguido con Alianza Lima.

Yanlis Féliz habló sobre su posible partida a la San Martín

Tras esto, la voleibolista realizó una transmisión en vivo por su cuenta de TikTok, en la que se refirió al rumor sobre su posible partida a la Universidad San Martín e hizo un curioso análisis, en el que dejó entrever que no se estaría yendo por más dinero, sino que se trataría de más oportunidades.

"No, no, no. Yo tengo una pregunta. Si ustedes están en un trabajo y aparece un trabajo que quizás no es más monetario, si no es de más oportunidades... O sea, ¿ustedes van a dejar perder ese trabajo por ser conformes en donde están? Es mi pregunta. Pregunto", empezó diciendo.

Cuando acabó de decir esto, una de sus acompañantes le preguntó en inglés si se sentía como una "traidora" por vestir la camiseta de la San Martín, a lo que expresó bastante ofuscada: "¡What! No entiendo... Y si me empiezan a hablar mier**, al que me hable mier** lo bloqueo. Lo bloqueo, lo bloqueo. I will block people, that's it".

Luego, le envió un potente mensaje a todos sus fanáticos y recalcó que, si ellos son sus verdaderos fans, entonces deberían apoyar todas sus decisiones: "Ustedes saben que yo soy muy de mis fans, yo los amo, los quiero, los adoro, pero... ustedes tienen que entender que esto es mi trabajo, es mi futuro, es mi futuro, mi futuro, mi trabajo, mi fuck*** vida".

"¡Exactly! Si ustedes no me apoyan, ustedes no son fans verdaderos, porque el fan verdadero siempre va a querer lo mejor para su jugadora, sea que yo me quede o sea que yo me vaya. Y yo sé, así como yo quiero a muchos hinchas de ustedes, yo sé que también tengo a muchos que me quieren, porque de verdad, yo sí les puedo decir que gracias...", expresó una Yanlis Féliz muy enojada.