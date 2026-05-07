Esmeralda Sánchez impacta al revelar que dejará Alianza Lima: "Va a ser mi última temporada"

¡Sorpresa total! Luego de unos días de celebración por haber conseguido el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, la capitana y líbero de Alianza Lima, Esmeralda Sánchez, reveló que la temporada siguiente será su última en suelo peruano y que buscará cumplir su sueño de jugar en el exterior.

En diálogo con el programa de YouTube ‘Corner Blanquiazul’, la voleibolista de 27 años confirmó que tuvo propuestas para jugar en el extranjero, pero que decidió no irse en esta temporada porque Alianza Lima ya estaba sufriendo fuertes partidas como las del entrenador Facundo Morando y la francesa Maëva Orlé.

Debido a esto, la capitana íntima señaló que la temporada que viene será la última vez que vestirá la camiseta de Alianza Lima y que perseguirá su sueño de jugar en el exterior.

“Propuestas para ir a jugar afuera, pero la decisión por la que me quedé, obviamente, es por el cariño que le tengo a la institución. Porque si yo me iba, también se iba Maëva, que es una jugadora supertop y mi decisión más fue por eso, en quedarme para no dejar tampoco a la deriva al equipo y todo lo demás, porque ya se iba Facu (Morando), se iba Maëva... entonces era como desarmar un poco el equipo. Pero sí tuve propuestas, obviamente me gustaría... obviamente uno de mis sueños es ir a jugar al extranjero y cumplir uno de mis sueños que es ese. Pero nada, estoy segura de que la próxima temporada la voy a disfrutar al máximo porque sé que va a ser mi última temporada”, empezó diciendo la capitana de Alianza Lima.

Palabras que impactaron en Jayo Legario y Waldir Sáenz, quienes son panelistas de este programa blanquiazul. Tan fuerte fue la revelación que el máximo goleador de Alianza Lima empezó a gritar: “¡Nooo! ¡No, no! ¡Nadie sabe, nadie sabe! ¡No, no sabemos! ¡Cenaida! ¡La 'Reina Madre'!", haciendo gestos de que debía hacerla firmar un nuevo contrato.

Luego, le hicieron la consulta de a qué país le gustaría emigrar, a lo que Esmeralda Sánchez señaló que no tiene uno en particular, pero que habló con Cenaida, quien está enterada de todo y que le abrió las puertas del cuadro blanquiazul para cualquier momento: “No, no lo tengo, pero en verdad, o sea, mi objetivo es salir a jugar afuera para experimentar. Y ya igual Cenaida me ha dicho que si en algún momento quiero volver, obviamente las puertas de Alianza van a estar abiertas y completamente volvería al equipo”.