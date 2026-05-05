Alianza Lima se coronó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y ya planifica lo que será su plantel para buscar el tetracampeonato la siguiente temporada. En ese sentido, ya se han confirmado varias salidas clave, como las de la francesa Maëva Orlé, la argentina Elina Rodríguez y el entrenador Facundo Morando.

Sin embargo, así como ya se ha confirmado la despedida de varias figuras, también se sabe quiénes llegarán la siguiente temporada. Por ejemplo, la estadounidense Allison Holland, de Deportivo Soan, se pondrá la camiseta blanquiazul, al igual que las peruanas Flavia Montes y Cristina Cuba. En la siguiente nota podrás revisar los movimientos de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Renovaciones

María Alejandra Marín (Colombia - Armadora)

Ysabella Sánchez (Perú - Punta)

Esmeralda Sánchez (Perú - Líbero)

Diana de la Peña (Perú - Central)

Sandra Ostos (Perú - Opuesta)

Zaira Quiñé (Perú - Líbero)

Esmeralda Loroña (Perú - Receptora)

Clarivett Yllescas (Perú - Central)

Nayeli Yabar (Perú - Receptora)

Fichajes

Allison Holland (Estados Unidos - Central)

Flavia Montes (Perú - Central)

Daniela Bulaich (Argentina - Central)

Cristina Cuba (Perú - Armadora)

Rumores

Alejandro Schneider (Argentina - DT)

Ivone Montaño (Colombia - Opuesta)

Ángela Leyva (Perú - Punta)

Alondra Alarcón (Perú - Punta)

Salidas