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Fichajes Alianza Lima vóley 2026-27: salidas, llegadas y renovaciones del tricampeón de la liga

Así como Cenaida Uribe confirmó las salidas de Maëva Olré, Elina Rodríguez y Facundo Rodríguez, también habló sobre los nuevos fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

    Gary Huaman
    Alianza Lima ya se encuentra planificando para la temporada 2026-27 de la Liga de Vóley.
    Alianza Lima ya se encuentra planificando para la temporada 2026-27 de la Liga de Vóley. | Foto: composición Líbero
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    Alianza Lima se coronó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y ya planifica lo que será su plantel para buscar el tetracampeonato la siguiente temporada. En ese sentido, ya se han confirmado varias salidas clave, como las de la francesa Maëva Orlé, la argentina Elina Rodríguez y el entrenador Facundo Morando.

    Fichajes de la Liga Peruana Vóley con Alianza Lima, San Martín, Universitario y Regatas.

    PUEDES VER: Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

    Sin embargo, así como ya se ha confirmado la despedida de varias figuras, también se sabe quiénes llegarán la siguiente temporada. Por ejemplo, la estadounidense Allison Holland, de Deportivo Soan, se pondrá la camiseta blanquiazul, al igual que las peruanas Flavia Montes y Cristina Cuba. En la siguiente nota podrás revisar los movimientos de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

    Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    Renovaciones

    • María Alejandra Marín (Colombia - Armadora)
    • Ysabella Sánchez (Perú - Punta)
    • Esmeralda Sánchez (Perú - Líbero)
    • Diana de la Peña (Perú - Central)
    • Sandra Ostos (Perú - Opuesta)
    • Zaira Quiñé (Perú - Líbero)
    • Esmeralda Loroña (Perú - Receptora)
    • Clarivett Yllescas (Perú - Central)
    • Nayeli Yabar (Perú - Receptora)

    Fichajes

    • Allison Holland (Estados Unidos - Central)
    • Flavia Montes (Perú - Central)
    • Daniela Bulaich (Argentina - Central)
    • Cristina Cuba (Perú - Armadora)

    Rumores

    • Alejandro Schneider (Argentina - DT)
    • Ivone Montaño (Colombia - Opuesta)
    • Ángela Leyva (Perú - Punta)
    • Alondra Alarcón (Perú - Punta)

    Salidas

    • Maëva Orlé (Francia - Opuesta)
    • Elina Rodríguez (Argentina - Receptora)
    • Facundo Morando (Argentina - DT)
    • Yanlis Feliz (República Dominicana - Opuesta), por confirmar
    • Maricarmen Guerrero (Perú - Central), por confirmar

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    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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