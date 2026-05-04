Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

Con Alianza Lima celebrando el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley, terminó la temporada 2026-27 y, con ello, el mercado empezó a moverse de manera sorpresiva. Las blanquiazules ya aseguraron cuatro refuerzos de nivel. Universitario quiere dar el golpe y adelantó que cerró con una nacional de importante trayectoria. San Martín y Regatas también quieren conformar un gran plantel.

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Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

Salidas

Maeva Orlé

Elina Rodríguez

Yanlis Feliz

Doris Manco

Facundo Morando (DT)

Rumores

Doris Gonzáles (salida)

Maricarmen Guerrero (salida)

Angela Leyva (fichaje)

Alondra Alarcón (fichaje)

Refuerzos

Cristina Cuba

Flavia Montes

Allison Holland

Daniela Bulaich

Universitario Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

María Paula Rodríguez (salida)

Angélica Malinverno (salida)

Fátima Villafuerte (salida)

Laura Grajales (fichaje)

Mara Leao (salida)

Miriam Patiño (renovación)

Aixa Vigil (fichaje)

Alexandra Machado (salida)

Maricarmen Guerrero (fichaje)

Renovaciones

Francisco Hervás (DT)

Catherine Flood

Salidas

Maluh Oliveira

Coraima Gómez

Zaira Manzo

Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

Petra Schwartzman

Darlevis Mosquera

Katherine Ramírez

Shanaiya Aymé

Bárbara Frangella

Renovaciones

Katheryn Ryan

Kiara Montes

Horacio Bastit (DT)

Rumores

Simone Scherer (fichaje)

San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones

Rumores

Entrenador Marco Blanco (fichaje)

Fernanda Tomé (salida)

Adeola Owokoniran (salida)

Simone Scherer (salida)

Catherine Flood (fichaje)

Marina Scherer (fichaje)

Aixa Vigil (salida)

Alexandra Machado (fichaje)

Salidas

Kiara Montes

Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

Renovación

Eugenia Nosach (negociación)

Julieta Holzmaisters (confirmado)

Bajas

Astrid Ruiz

Rumores

María Paula Rodríguez (fichaje)

Fichajes

Natalia Monteiro

Mariane Casas

Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

Bajas

Katielle Alonzo

Rumores

Florangel Terrero (renovación)

Vielka Peralta (renovación)

Natalia Málaga (renovación)

Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores

Rumores

Coraima Gómez (fichaje)

María Paula Rodríguez (fichaje)

Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

‘Tato’ Rivero (DT)

Fichajes

Martín Rodríguez (DT)

¿Qué equipos jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Alianza Lima

San Martín

Universitario

Géminis

Regatas Lima

Atenea

Circolo

Deportivo Soan

Rebaza Acosta

Olva Latino

Deportivo Wanka

*La temporada 2026-27 se jugará con 11 equipos.

Liga Peruana de Vóley 2026-27: ¿cuándo empieza?

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no cuenta con una fecha de inicio confirmada. Sin embargo, si se mantiene el patrón de temporadas anteriores, el campeonato iniciaría en septiembre.