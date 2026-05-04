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Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

El mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley se empezó a mover. Revisa los refuerzos, salidas, renovaciones y rumores en Alianza Lima, San Martín, Regatas, Universitario, etc.

    Jesús Yupanqui
    Fichajes de la Liga Peruana Vóley con Alianza Lima, San Martín, Universitario y Regatas.
    Fichajes de la Liga Peruana Vóley con Alianza Lima, San Martín, Universitario y Regatas. | FOTO: Composición
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    Con Alianza Lima celebrando el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley, terminó la temporada 2026-27 y, con ello, el mercado empezó a moverse de manera sorpresiva. Las blanquiazules ya aseguraron cuatro refuerzos de nivel. Universitario quiere dar el golpe y adelantó que cerró con una nacional de importante trayectoria. San Martín y Regatas también quieren conformar un gran plantel.

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    Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Maeva Orlé
    • Elina Rodríguez
    • Yanlis Feliz
    • Doris Manco
    • Facundo Morando (DT)

    Rumores

    • Doris Gonzáles (salida)
    • Maricarmen Guerrero (salida)
    • Angela Leyva (fichaje)
    • Alondra Alarcón (fichaje)

    Refuerzos

    • Cristina Cuba
    • Flavia Montes
    • Allison Holland
    • Daniela Bulaich

    Universitario Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (salida)
    • Angélica Malinverno (salida)
    • Fátima Villafuerte (salida)
    • Laura Grajales (fichaje)
    • Mara Leao (salida)
    • Miriam Patiño (renovación)
    • Aixa Vigil (fichaje)
    • Alexandra Machado (salida)
    • Maricarmen Guerrero (fichaje)

    Renovaciones

    • Francisco Hervás (DT)
    • Catherine Flood

    Salidas

    • Maluh Oliveira
    • Coraima Gómez
    • Zaira Manzo

    Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Salidas

    • Petra Schwartzman
    • Darlevis Mosquera
    • Katherine Ramírez
    • Shanaiya Aymé
    • Bárbara Frangella

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan
    • Kiara Montes
    • Horacio Bastit (DT)

    Rumores

    • Simone Scherer (fichaje)

    San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones

    Rumores

    • Entrenador Marco Blanco (fichaje)
    • Fernanda Tomé (salida)
    • Adeola Owokoniran (salida)
    • Simone Scherer (salida)
    • Catherine Flood (fichaje)
    • Marina Scherer (fichaje)
    • Aixa Vigil (salida)
    • Alexandra Machado (fichaje)

    Salidas

    • Kiara Montes

    Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

    Renovación

    • Eugenia Nosach (negociación)
    • Julieta Holzmaisters (confirmado)

    Bajas

    • Astrid Ruiz

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Fichajes

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas

    Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

    Bajas

    • Katielle Alonzo

    Rumores

    • Florangel Terrero (renovación)
    • Vielka Peralta (renovación)
    • Natalia Málaga (renovación)

    Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores

    Rumores

    • Coraima Gómez (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • ‘Tato’ Rivero (DT)

    Fichajes

    • Martín Rodríguez (DT)

    ¿Qué equipos jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

      1. Alianza Lima
      2. San Martín
      3. Universitario
      4. Géminis
      5. Regatas Lima
      6. Atenea
      7. Circolo
      8. Deportivo Soan
      9. Rebaza Acosta
      10. Olva Latino
      11. Deportivo Wanka

    *La temporada 2026-27 se jugará con 11 equipos.

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    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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