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Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores
El mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley se empezó a mover. Revisa los refuerzos, salidas, renovaciones y rumores en Alianza Lima, San Martín, Regatas, Universitario, etc.
Con Alianza Lima celebrando el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley, terminó la temporada 2026-27 y, con ello, el mercado empezó a moverse de manera sorpresiva. Las blanquiazules ya aseguraron cuatro refuerzos de nivel. Universitario quiere dar el golpe y adelantó que cerró con una nacional de importante trayectoria. San Martín y Regatas también quieren conformar un gran plantel.
Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones
Salidas
- Maeva Orlé
- Elina Rodríguez
- Yanlis Feliz
- Doris Manco
- Facundo Morando (DT)
Rumores
- Doris Gonzáles (salida)
- Maricarmen Guerrero (salida)
- Angela Leyva (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
Refuerzos
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
Universitario Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Rumores
- María Paula Rodríguez (salida)
- Angélica Malinverno (salida)
- Fátima Villafuerte (salida)
- Laura Grajales (fichaje)
- Mara Leao (salida)
- Miriam Patiño (renovación)
- Aixa Vigil (fichaje)
- Alexandra Machado (salida)
- Maricarmen Guerrero (fichaje)
Renovaciones
- Francisco Hervás (DT)
- Catherine Flood
Salidas
- Maluh Oliveira
- Coraima Gómez
- Zaira Manzo
Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
Renovaciones
- Katheryn Ryan
- Kiara Montes
- Horacio Bastit (DT)
Rumores
- Simone Scherer (fichaje)
San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones
Rumores
- Entrenador Marco Blanco (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Adeola Owokoniran (salida)
- Simone Scherer (salida)
- Catherine Flood (fichaje)
- Marina Scherer (fichaje)
- Aixa Vigil (salida)
- Alexandra Machado (fichaje)
Salidas
- Kiara Montes
Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones
Renovación
- Eugenia Nosach (negociación)
- Julieta Holzmaisters (confirmado)
Bajas
- Astrid Ruiz
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Fichajes
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones
Bajas
- Katielle Alonzo
Rumores
- Florangel Terrero (renovación)
- Vielka Peralta (renovación)
- Natalia Málaga (renovación)
Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores
Rumores
- Coraima Gómez (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- ‘Tato’ Rivero (DT)
Fichajes
- Martín Rodríguez (DT)
¿Qué equipos jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
- Alianza Lima
- San Martín
- Universitario
- Géminis
- Regatas Lima
- Atenea
- Circolo
- Deportivo Soan
- Rebaza Acosta
- Olva Latino
- Deportivo Wanka
*La temporada 2026-27 se jugará con 11 equipos.
Liga Peruana de Vóley 2026-27: ¿cuándo empieza?
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no cuenta con una fecha de inicio confirmada. Sin embargo, si se mantiene el patrón de temporadas anteriores, el campeonato iniciaría en septiembre.
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