Universitario sorprendió tras anunciar la salida de dos figuras: "Gracias por tu garra"

El mercado de pases en Universitario empezó a moverse de manera sorpresiva. Con los rumores sobre los refuerzos que llegarán, el club decidió usar sus redes sociales para anunciar la salida de dos destacadas figuras. Elementos clave que quedarán en la historia de las 'Pumas'.

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Coraima Gómez se va de Universitario

Como lo adelantó Fabrizio Acerbi, la estadía de Coraima Gómez en Universitario llegó a su fin. La destacada figura nacional formó parte del equipo que logró el ascenso a la Liga Profesional de Vóley y, a pesar de su hinchaje por Alianza Lima, mostró su cariño por la 'U'.

Universitario de Deportes anunció la salida de Coraima Gómez.

“Agradecemos a Coraima Gómez por la garra y profesionalismo mostrado durante su etapa en el club. Logrando el ascenso a la primera categoría de vóley profesional y el primer podio de nuestra historia”, expresó Universitario.

Zaira Manzo se retira del vóley

Zaira Manzo anunció su retiro del vóley profesional tras 23 años de carrera y en la 'U' le agradecieron por su compromiso. Además, le desearon éxitos en sus futuros proyectos profesionales.

“Agradecemos a Zaira Manzo por la garra y profesionalismo mostrados durante su etapa en el club y durante toda su carrera. Le deseamos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales”, indicó la 'U'.

Zaira Manzo anunció su retiro del fútbol profesional.

Manzo también aprovechó su cuenta de Instagram para agradecer a sus seguidores por el constante apoyo en sus 23 años de carrera. Expresó lo difícil que fue tomar la decisión de retirarse, pero decidió escuchar a su cuerpo.

“No es fácil dejar algo que has hecho toda la vida, pero muchas veces hay que ponerse primero y escuchar al cuerpo, ese que aguantó tanto durante tantos años (sobre todo a la rodilla)”, contó.