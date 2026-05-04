Fossati desmintió a Velazco sobre solicitud de aumento para seguir en Universitario: "Pedimos..."

Jorge Fossati rompió su silencio tras las recientes declaraciones del administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, quien en una conferencia de prensa habló sobre la salida del técnico uruguayo y señaló que se debió a supuestas exigencias, como la solicitud de autos de alta gama y un aumento económico.

“Respecto al profesor Fossati, quiero explicar algo. Cuando se resolvió su vínculo, acordamos manejar todo de manera privada y personal, solo entre las partes involucradas: Álvaro, Antonio (García Pye), el área deportiva y yo. Sin embargo, en los últimos cuatro meses hemos recibido mensajes de parte de él, con comentarios que, en ocasiones, han sido negativos hacia la institución, hacia Álvaro o hacia mí. Siempre mantuve el acuerdo de reserva y no hice comentarios al respecto”.

“A pesar de que el profesor ya tiene equipo, sigue refiriéndose a Universitario y a algunos funcionarios, lo que me involucra directamente. Sobre su salida, no fue posible mantener la relación contractual porque nuestra política institucional está por encima de cualquier persona. No podemos aceptar que un profesional exija el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase o injerencia en decisiones comerciales y de marketing del club. Por esa razón no se renovó el vínculo”, fueron las palabras de Velazco en su momento. Estas declaraciones no cayeron bien en el entorno del técnico charrúa.

Jorge Fossati desmintió a Franco Velazco

En una reciente conversación con los medios, Fossati habló desde su perspectiva sobre este tema y explicó cada uno de los puntos mencionados por Velazco.

“Hubo aspecto que la verdad nunca pensé escuchar, se dice que yo solicité autos alta gama. Que yo pedí el 100% es mentira. Yo lo tengo por escrito, por supuesto que soy yo el que solicita a Pablo (representante). Primero nosotros pedimos un aumento, no lo exigimos”, fueron las primeras palabras de Fossati.

Con respecto al aumento de sueldo, el técnico de 73 años, manifestó que él no pidió el doble de lo que se le pagaba.

“Es mentira que yo pedí el doble (aumento). Tengo más de 30 años en esto y soy bastante ubicado. Eso está por escrito. Ni para mí ni nadie los autos de alta gama”.

Con respecto a los autos de alta gama, señaló que, debido a un accidente que tuvo, le resultaba más cómodo manejar una camioneta, ya que es el tipo de vehículo que suele utilizar habitualmente.

“Universitario tiene un sponsor de auto. Cada uno de los extranjeros tiene ese auto, yo le pedí por comodidad. Si podía ser una camioneta porque es lo que uso. No es de alta gama. Yo nunca pedí el chofer. Nunca quise hablar del accidente”, finalizó.