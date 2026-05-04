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Periodista uruguayo tuvo fuerte comentario sobre Caín Fara tras victoria de la 'U': "Vergüenza"
Caín Fara fue incluido en el equipo de la semana de la Conmebol Libertadores tras la victoria de la ‘U’, lo que ocasionó el enojo del periodista deportivo.
¡La polémica tras el Universitario vs. Nacional continúa! Luego de la gran victoria por 4-2 en el Estadio Monumental ante el elenco charrúa, la Conmebol Libertadores no dudó en incluir al defensor de la ‘U’, Caín Farra, en el once ideal de la jornada. Sin embargo, este reconocimiento no cayó bien en un sector de la prensa uruguaya.
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El comunicador Valentín Fletcher no dudó en utilizar sus redes sociales para expresar su incomodidad por la publicación, recordando la acción que pudo terminar con la expulsión de Caín Fara tras una fuerte falta contra un defensor de Nacional.
Periodista uruguayo tuvo fuerte comentario sobre Caín Fara
Para el periodista, que la competición colocará a Fara en el esquema luego de esta acción atento contra los “valores deportivos”.
"Conmebol puso en el equipo de la semana a Caín Fara de Universitario, el peruano que debió irse expulsado por una plancha criminal contra el Ojito Rodríguez. ¿Los valores deportivos de Conmebol están bien arriba, eh? Son una vergüenza", escribió mediante su cuenta de X.
Caín Fara está en el equipo de la semana
Caín Farra se encuentra en el equipo de la semana, junto a grandes jugadores que han pasado por importantes clubes de Europa, como Ángel Di María y Jesse Lingard.
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