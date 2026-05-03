Partidos de hoy EN VIVO, lunes 4 de mayo: programación, resultados, horarios y canales para ver

Este lunes 4 de mayo se llevarán a cabo interesantes partidos en las principales ligas de Sudamérica y Europa. Por ejemplo, en el Torneo Apertura se disputará el duelo entre Los Chankas vs Deportivo Garcilaso, mientras que en la Premier League se jugará el Manchester City vs Everton. Revisa aquí la agenda de los partidos de este lunes.

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Partidos de hoy por Liga 1 2026

Partido Horario Canal Los Chankas vs Deportivo Garcilaso 1.00 p. m. L1 Max

Partidos de hoy por Liga 2

Partido Horario Canal Alianza Universidad vs Santos FC 1.00 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por Premier League

Partido Horario Canal Chelsea vs Nottingham Forest 9.00 a. m. Disney Plus Everton vs Manchester City 2.00 p. m. ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

Partido Horario Canal Cremonese vs Lazio 11.30 a. m. Disney Plus Roma vs Fiorentina 1.45 p. m. ESPN 3 y Disney Plus.

Partidos de hoy LaLiga

Partido Horario Canal Sevilla vs Real Sociedad 2.00 p. m. ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Liga de Argentina

Partido Horario Canal Gimnasia Mendoza vs Defensa y Justicia 3.00 p. m. Disney Plus y Fanatiz Vélez Sarsfield vs Newell’s 5.15 p. m. Fanatiz y TyC Sports Estudiantes Rio Cuarta vs Estudiantes 7.30 p. m. ESPN, Fanatiz y TyC Sports.

Partidos de hoy por Liga de Uruguay