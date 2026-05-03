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Partidos de hoy EN VIVO, lunes 4 de mayo: programación, resultados, horarios y canales para ver

¡Tremendos partidazos! Aquí podrás revisar la agenda de los encuentros que se jugarán este lunes 4 de mayo.

Gary Huaman
Revisa los partidazos que se jugarán este lunes 4 de mayo.
Revisa los partidazos que se jugarán este lunes 4 de mayo. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 4 de mayo se llevarán a cabo interesantes partidos en las principales ligas de Sudamérica y Europa. Por ejemplo, en el Torneo Apertura se disputará el duelo entre Los Chankas vs Deportivo Garcilaso, mientras que en la Premier League se jugará el Manchester City vs Everton. Revisa aquí la agenda de los partidos de este lunes.

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Partidos de hoy por Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Los Chankas vs Deportivo Garcilaso1.00 p. m.L1 Max

Partidos de hoy por Liga 2

PartidoHorarioCanal
Alianza Universidad vs Santos FC1.00 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por Premier League

PartidoHorarioCanal
Chelsea vs Nottingham Forest9.00 a. m.Disney Plus
Everton vs Manchester City2.00 p. m.ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

PartidoHorarioCanal
Cremonese vs Lazio11.30 a. m.Disney Plus
Roma vs Fiorentina1.45 p. m.ESPN 3 y Disney Plus.

Partidos de hoy LaLiga

PartidoHorarioCanal
Sevilla vs Real Sociedad2.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Gimnasia Mendoza vs Defensa y Justicia3.00 p. m.Disney Plus y Fanatiz
Vélez Sarsfield vs Newell’s5.15 p. m.Fanatiz y TyC Sports
Estudiantes Rio Cuarta vs Estudiantes7.30 p. m.ESPN, Fanatiz y TyC Sports.

Partidos de hoy por Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Peñarol vs Defensor Sporting5.30 p. m.Disney Plus.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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