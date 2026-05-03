- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Cusco
- Juan Pablo II vs Universitario
- Espanyol vs Real Madrid
- Alianza Lima
- Tabla de posiciones Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Fichajes Vóley
- River Plate vs Atlético Tucumán
Partidos de hoy EN VIVO, lunes 4 de mayo: programación, resultados, horarios y canales para ver
¡Tremendos partidazos! Aquí podrás revisar la agenda de los encuentros que se jugarán este lunes 4 de mayo.
Este lunes 4 de mayo se llevarán a cabo interesantes partidos en las principales ligas de Sudamérica y Europa. Por ejemplo, en el Torneo Apertura se disputará el duelo entre Los Chankas vs Deportivo Garcilaso, mientras que en la Premier League se jugará el Manchester City vs Everton. Revisa aquí la agenda de los partidos de este lunes.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Palmeiras por partido de la Copa Libertadores
Partidos de hoy por Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Los Chankas vs Deportivo Garcilaso
|1.00 p. m.
|L1 Max
Partidos de hoy por Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Alianza Universidad vs Santos FC
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Chelsea vs Nottingham Forest
|9.00 a. m.
|Disney Plus
|Everton vs Manchester City
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Cremonese vs Lazio
|11.30 a. m.
|Disney Plus
|Roma vs Fiorentina
|1.45 p. m.
|ESPN 3 y Disney Plus.
Partidos de hoy LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Sevilla vs Real Sociedad
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Gimnasia Mendoza vs Defensa y Justicia
|3.00 p. m.
|Disney Plus y Fanatiz
|Vélez Sarsfield vs Newell’s
|5.15 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
|Estudiantes Rio Cuarta vs Estudiantes
|7.30 p. m.
|ESPN, Fanatiz y TyC Sports.
Partidos de hoy por Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Peñarol vs Defensor Sporting
|5.30 p. m.
|Disney Plus.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90