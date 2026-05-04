Canal confirmado para ver partido Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

Universitario de Deportes afrontará un duelo clave ante Coquimbo Unido por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El cuadro merengue visitará el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en Chile, con la misión de sumar puntos vitales en su lucha por avanzar de ronda. Si no quieres perderte este compromiso, aquí te contamos cuál es el canal confirmado para ver el partido EN VIVO.

Canal confirmado para ver Universitario vs Coquimbo Unido por partido de la Copa Libertadores

El partido entre Universitario y Coquimbo Unido será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN para Perú, Chile y gran parte de Latinoamérica.

Asimismo, el encuentro entre el conjunto peruano y el cuadro chileno también podrá seguirse de manera ONLINE a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

Estos son los canales a los que debes estar atento para ver el partido de Universitario vs Coquimbo Unido en los distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.

Argentina: Disney Plus.

Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Venezuela y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Paramount Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

México: Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Panamá: Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV y beIN Sports Connect.

Previa del partido Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

Universitario de Deportes llega motivado al choque frente a Coquimbo Unido tras imponerse por 4-1 a Nacional de Uruguay en la jornada 3 de la Copa Libertadores.

Por su parte, el conjunto chileno afrontará este compromiso luego de caer por 3-0 ante Deportes Tolima en su más reciente presentación en la ‘Gloria Eterna’.

En la tabla de posiciones, Universitario marcha en el tercer lugar del grupo con 4 puntos, misma cantidad que el resto de equipos de la zona, aunque la diferencia de goles lo mantiene por encima de Coquimbo Unido, actual colero.

Cabe recordar que en el último enfrentamiento entre ambos, el cuadro chileno se impuso 2-0 en el Estadio Monumental por la segunda fecha, por lo que los cremas buscarán revancha en territorio sureño.