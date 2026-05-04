Premios IMD 2026: una noche que puso en vitrina el impacto de la mujer en el deporte peruano

El deporte también es una cancha de igualdad. Bajo esa premisa se desarrolló la quinta edición de los premios “Igualdad, Mujer y Deporte” (IMD), una ceremonia que reunió a las principales figuras del ecosistema deportivo nacional para reconocer el aporte femenino durante el 2025.

Organizado por la Fundación Deporte en Igualdad y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en alianza con el IPD, el Comité Olímpico Peruano y el Comité Paralímpico del Perú, el evento puso en agenda un mensaje claro: aún hay brechas por cerrar.

La rectora de la UPC, Milagros Morgan, destacó el rol del deporte como herramienta de transformación, mientras que uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Sofía Mulanovich, símbolo del crecimiento del surf y referente del deporte femenino en el país.

También participaron autoridades como Vanessa Endo y Mavi Tizón, junto a la campeona mundial Kimberly García. A su turno, la paraatleta Shirley Meléndez conmovió con un testimonio centrado en la resiliencia y el poder del deporte más allá de la competencia.

Brechas que aún persisten

Uno de los ejes centrales de la ceremonia fue visibilizar las desigualdades de género: menor acceso a cargos de liderazgo, limitaciones estructurales y baja inversión en el deporte femenino. Datos que evidencian que el camino hacia la equidad aún está en construcción.

La viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Elba Espinoza, cerró la jornada reafirmando el compromiso del Estado en promover políticas públicas que impulsen la igualdad en el deporte.

Más que premios, una plataforma

IMD no solo celebra logros. Se ha consolidado como una plataforma que visibiliza, conecta y fortalece el rol de la mujer en el deporte peruano, desde el alto rendimiento hasta la gestión.

En un contexto donde aún existen desafíos en acceso, visibilidad y liderazgo, iniciativas como esta reafirman la necesidad de seguir construyendo un ecosistema más inclusivo, diverso y equitativo.