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Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27: altas, salidas, renovaciones y rumores
El cierre de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 genera expectativas con Alianza Lima y San Martín definiendo al campeón. Mientras tanto, los otros clubes ya comienzan a armarse para la próxima campaña.
¡El cierre de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 está a la vuelta de la esquina! Mientras Alianza Lima y San Martín se preparan para una final de infarto por el título nacional, el resto de clubes ya empezó a "jugar" su propio partido en el mercado de pases. A falta de conocer al campeón, la danza de nombres y fichajes bomba para la próxima temporada ya está en marcha, con equipos que buscan reforzarse hasta los dientes para romper la hegemonía en la net alta. Repasa aquí los movimientos más fuertes en esta ventana de jales.
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Universitario vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Rumores
- María Paula Rodríguez (salida)
- Angélica Malinverno (salida)
- Fátima Villafuerte (salida)
- Laura Grajales (fichaje)
- Mara Leao (salida)
- Miriam Patiño (renovación)
- Aixa Vigil (fichaje)
Renovaciones
- Francisco Hervás (DT)
Salidas
- Maluh Oliveira
- Coraima Gómez
- Zaira Manzo
Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Bajas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
Renovaciones
- Katheryn Ryan
- Kiara Montes
Rumores
- Simone Scherer (fichaje)
Alianza Lima Vóley: salidas, rumores y renovaciones
Rumores
- Cristina Cuba (fichaje)
- Doris Gonzáles (salida)
- Facundo Morando (salida a Fluminense)
San Martín Vóley: altas, bajas y renovaciones
Rumores
- Entrenador Marco Blanco (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Adeola Owokoniran (salida)
- Simone Scherer (salida)
- Catherine Flood (fichaje)
Circolo Sportivo Italiano vóley: bajas, rumores, fichajes y renovaciones
Renovación
- Eugenia Nosach (negociación)
- Julieta Holzmaisters (confirmado)
Bajas
- Astrid Ruiz
Fichajes
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
¿Cuándo comienza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 no tiene fecha confirmada de inicio, pero si se respetan los calendarios de otras ediciones, el torneo debe iniciarse en noviembre del 2026.
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