Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27: altas, salidas, renovaciones y rumores

¡El cierre de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 está a la vuelta de la esquina! Mientras Alianza Lima y San Martín se preparan para una final de infarto por el título nacional, el resto de clubes ya empezó a "jugar" su propio partido en el mercado de pases. A falta de conocer al campeón, la danza de nombres y fichajes bomba para la próxima temporada ya está en marcha, con equipos que buscan reforzarse hasta los dientes para romper la hegemonía en la net alta. Repasa aquí los movimientos más fuertes en esta ventana de jales.

Universitario vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

María Paula Rodríguez (salida)

Angélica Malinverno (salida)

Fátima Villafuerte (salida)

Laura Grajales (fichaje)

Mara Leao (salida)

Miriam Patiño (renovación)

Aixa Vigil (fichaje)

Renovaciones

Francisco Hervás (DT)

Salidas

Maluh Oliveira

Coraima Gómez

Zaira Manzo

Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Bajas

Petra Schwartzman

Darlevis Mosquera

Katherine Ramírez

Shanaiya Aymé

Bárbara Frangella

Renovaciones

Katheryn Ryan

Kiara Montes

Rumores

Simone Scherer (fichaje)

Alianza Lima Vóley: salidas, rumores y renovaciones

Rumores

Cristina Cuba (fichaje)

Doris Gonzáles (salida)

Facundo Morando (salida a Fluminense)

San Martín Vóley: altas, bajas y renovaciones

Rumores

Entrenador Marco Blanco (fichaje)

Fernanda Tomé (salida)

Adeola Owokoniran (salida)

Simone Scherer (salida)

Catherine Flood (fichaje)

Circolo Sportivo Italiano vóley: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

Renovación

Eugenia Nosach (negociación)

Julieta Holzmaisters (confirmado)

Bajas

Astrid Ruiz

Fichajes

Natalia Monteiro

Mariane Casas

¿Cuándo comienza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 no tiene fecha confirmada de inicio, pero si se respetan los calendarios de otras ediciones, el torneo debe iniciarse en noviembre del 2026.