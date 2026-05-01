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Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27: altas, salidas, renovaciones y rumores

El cierre de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 genera expectativas con Alianza Lima y San Martín definiendo al campeón. Mientras tanto, los otros clubes ya comienzan a armarse para la próxima campaña.

    Wilfredo Inostroza
    Repasa cómo se mueve el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley
    Repasa cómo se mueve el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley | Composición: Líbero
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    ¡El cierre de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 está a la vuelta de la esquina! Mientras Alianza Lima y San Martín se preparan para una final de infarto por el título nacional, el resto de clubes ya empezó a "jugar" su propio partido en el mercado de pases. A falta de conocer al campeón, la danza de nombres y fichajes bomba para la próxima temporada ya está en marcha, con equipos que buscan reforzarse hasta los dientes para romper la hegemonía en la net alta. Repasa aquí los movimientos más fuertes en esta ventana de jales.

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    Universitario vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (salida)
    • Angélica Malinverno (salida)
    • Fátima Villafuerte (salida)
    • Laura Grajales (fichaje)
    • Mara Leao (salida)
    • Miriam Patiño (renovación)
    • Aixa Vigil (fichaje)

    Renovaciones

    • Francisco Hervás (DT)

    Salidas

    • Maluh Oliveira
    • Coraima Gómez
    • Zaira Manzo

    Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Bajas

    • Petra Schwartzman
    • Darlevis Mosquera
    • Katherine Ramírez
    • Shanaiya Aymé
    • Bárbara Frangella

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan
    • Kiara Montes

    Rumores

    • Simone Scherer (fichaje)

    Alianza Lima Vóley: salidas, rumores y renovaciones

    Rumores

    San Martín Vóley: altas, bajas y renovaciones

    Rumores

    • Entrenador Marco Blanco (fichaje)
    • Fernanda Tomé (salida)
    • Adeola Owokoniran (salida)
    • Simone Scherer (salida)
    • Catherine Flood (fichaje)

    Circolo Sportivo Italiano vóley: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

    Renovación

    • Eugenia Nosach (negociación)
    • Julieta Holzmaisters (confirmado)

    Bajas

    • Astrid Ruiz

    Fichajes

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas

    ¿Cuándo comienza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    La Liga Peruana de Vóley 2026-27 no tiene fecha confirmada de inicio, pero si se respetan los calendarios de otras ediciones, el torneo debe iniciarse en noviembre del 2026.

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    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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