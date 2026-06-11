IPD cumple 45 años de vida fortaleciendo el desarrollo del deporte nacional

Cumpliendo su objetivo de masificación deportiva, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) cumple 45 años de vida institucional este viernes 12 de junio y, en su actual gestión, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, ha reafirmado su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Deportivo Nacional.

Adscrito al Ministerio de Educación, el ente rector del deporte en el Perú tiene como misión mejorar la calidad de vida de la sociedad peruana mediante la promoción, articulación y facilitación del desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio social, con una gestión comprometida con la excelencia.

En esa línea, se realiza la 'Semana del Deporte IPD', con una serie de actividades en favor de los deportistas y la población, como el intercambio de figuras del Mundial 2026 y la Carrera IPD 8K, ambas este domingo 14 de junio en el Estadio Nacional.

APOYO PARA LOS DEPORTISTAS

Desde el inicio de su gestión, en noviembre del 2025, el presidente Sergio Ludeña ha fortalecido el apoyo a deportistas y paradeportistas a través de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF), con una inversión superior a S/44 millones destinados a 54 federaciones deportivas nacionales y a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU) durante el presente año.

Además, gracias al trabajo articulado entre el IPD, las federaciones deportivas y la ANPPERU, los representantes peruanos han conquistado 67 medallas internacionales en lo que va del año. Entre las más destacadas figuran la presea de oro obtenida por Kimberly García en el Mundial de Marcha Atlética, la de Diego Elías en el Gouna International de squash, la del tenista Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo y la conseguida por Niurka Callupe, con la que se coronó tricampeona de la Copa Mundial de boccia, todos beneficiarios de los programas de apoyo del IPD.

También se ratificó el respaldo a los atletas con programas como el Ciclo Olímpico 2025-2028, el Programa de Apoyo al Deportista (PAD), el Programa Nacional de Maratonistas (PNM) y el Programa Lima 2027.

CAPTACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS

Para darle un nuevo impulso al deporte, que hoy cuenta con una institución fortalecida a nivel nacional y asume retos que colocan al país como referente continental, en lo que va del año se ha beneficiado a un total de 66.133 niñas, niños y adolescentes con el programa gratuito Academia IPD en las 25 regiones del país.

Este programa, a cargo de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, está dirigido a alumnos de entre 6 y 17 años, con el objetivo de captar talentos para la práctica deportiva e inclusiva. Además, por primera vez en el 2026 se desarrolló en sedes de alto rendimiento como la Videna, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Costa Verde y Punta Rocas.

LAS MEJORES SEDES

Estos recintos mantienen su modernidad gracias al trabajo de la Oficina de Infraestructura y han puesto al Perú en los ojos del mundo al albergar grandes torneos internacionales como el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, la Copa Panamericana de Judo y la Copa del Mundo de Sable de Esgrima, lo que demuestra que el país es referente en la organización de certámenes deportivos.

CENTRO BIOMÉDICO

Uno de los ejes centrales del IPD son los deportistas. Por eso, se reforzó el Centro Biomédico, a cargo de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB), con un equipo multidisciplinario de expertos en ciencias de la salud que, desde su inauguración en mayo del 2024, ha atendido a más de 60.000 deportistas y paradeportistas de alto rendimiento con tecnología de última generación.

Allí se encuentra la única Cámara de Crioterapia del Perú, la segunda en Sudamérica, que se utiliza para la recuperación muscular, aliviar el dolor y mejorar el rendimiento a través de un tratamiento que expone el cuerpo a temperaturas de hasta -87 °C entre 2 y 3 minutos.

También destaca el Laboratorio de Altitud, donde, a través de un simulador de altura que puede llegar hasta los 8.600 m s. n. m., se realizan pruebas de esfuerzo y resistencia. Entre los servicios biomédicos destacan medicina del deporte, fisioterapia deportiva, nutrición deportiva y psicología deportiva.

SEGURIDAD AL MÁXIMO

Otro rol fundamental que asume el IPD es normar la seguridad y el control de los espectáculos deportivos a nivel nacional. En esa línea, la Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE) lanzó la campaña 'Fútbol sin Violencia' y ha supervisado 713 espectáculos deportivos de las ligas 1, 2, femenina y de diversas federaciones deportivas este año.

Incluso, participó por primera vez en el tradicional torneo de fulbito 'Mundialito de El Porvenir', con asesoramiento técnico en la formulación del plan de protección y seguridad del certamen. Además, coordinó acciones para prevenir la violencia y asegurar las condiciones para el normal desarrollo del espectáculo deportivo en su edición 74.

Todas estas acciones demuestran que, a lo largo de sus 45 años, el IPD se preocupa por fomentar la descentralización deportiva e impulsar valores como la inclusión, la convivencia sana y el descubrimiento de nuevas pasiones deportivas para fortalecer la cultura física en el país.