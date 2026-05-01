Universitario reveló que su gran fichaje jugará la final de la Liga Peruana de Vóley: "Cerca"

Universitario logró el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley, por primera vez en su historia. Ahora, el club se trazó como objetivo llegar a la final, por ello ya trabaja en lo que será la próxima temporada.

En una entrevista con Radio Ovación, Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de Universitario, reveló que tiene negociaciones avanzadas con una jugadora que disputará la final de la Liga Peruana de Vóley.

Cuando le preguntaron si se trata de una voleibolista de Alianza Lima o San Martín, el directivo evitó entrar en detalles y aseguró que solo falta la firma.

Alianza Lima y San Martín juegan la final de la Liga Peruana de Vóley.

“Está cerca de llegar una jugadora de la final. Sí, de entre los dos equipos (Alianza Lima y San Martín). Sin documento firmado, pero estamos cerca de que forme parte del plantel. Hay una final que también se tiene que respetar”, puntualizó Acerbi.

Coraima Gómez no seguirá en Universitario

En la entrevista, Acerbi contó que Coraima Gómez tomó la decisión de no seguir en Universitario de Deportes. El directivo agradeció a la ex Alianza Lima por su compromiso con la institución y aseguró que forma parte de la disciplina de vóley de la 'U'.

“Ella tomó una decisión, me duele bastante No me queda nada más que respetarla. Si ella tiene una decisión distinta hay que respetarla. Seguramente tendrá un homenaje del club”, contó.