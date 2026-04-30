0
EN DIRECTO
Cusco FC vs Medellín por Copa Libertadores
EN VIVO
Alianza Atlético vs Macará por Copa Sudamericana

Jugó en Alianza y ahora confirman que se va de Universitario tras varias temporadas: "Decisión"

Directivo de Universitario de Deportes confirmó la salida de una figura que salió campeón con el club merengue y también tuvo paso por Alianza Lima.

Luis Blancas
Jugó en Alianza Lima y ahora confirman que se va de Universitario
Jugó en Alianza Lima y ahora confirman que se va de Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes ha contado con deportistas que tuvieron un pasado en Alianza Lima, aunque luego optaron por seguir caminos distintos al club. Ese es el caso de Coraima Gómez, jugadora de vóley que fue campeona con el conjunto crema, pasó por el cuadro blanquiazul y cuya salida ya fue confirmada de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Campeón con Universitario se rindió en elogios ante Alianza Lima

PUEDES VER: Pieza clave de Universitario se rindió en elogios ante Alianza Lima: "Va a campeonar"

Jugó en Alianza Lima y ahora confirman que se va de Universitario de Deportes

Fabrizio Acerbi, Jefe Polideportivo de Universitario, concedió una entrevista al programa ‘De Una’ de Radio Ovación, donde respondió sobre distintos asuntos relacionados con el plantel principal del conjunto merengue.

Durante la entrevista, al directivo se le preguntó por las bajas del club crema de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley.

Coraima Gómez no seguirá en Universitario de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley

Coraima Gómez no seguirá en Universitario de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley

Acerbi confirmó que Coraima Gómez decidió no seguir en Universitario de Deportes Vóley, por lo que no defenderá los colores del conjunto de Ate en la próxima edición del campeonato peruano.

"Coraima Gómez no va a estar en la U. Ella tomó una decisión, me duele bastante No me queda nada más que respetarla. Si ella tiene una decisión distinta hay que respetarla. Hay que respetar su decisión. Seguramente tendrá un homenaje del club", afirmó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Fichajes Liga Peruana de Vóley: renovaciones, refuerzos y salidas de HOY

  2. Ex DT de la selección peruana cerca de firmar con Universitario: "Cerrando algunos detalles"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano