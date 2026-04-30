Jugó en Alianza y ahora confirman que se va de Universitario tras varias temporadas: "Decisión"

Universitario de Deportes ha contado con deportistas que tuvieron un pasado en Alianza Lima, aunque luego optaron por seguir caminos distintos al club. Ese es el caso de Coraima Gómez, jugadora de vóley que fue campeona con el conjunto crema, pasó por el cuadro blanquiazul y cuya salida ya fue confirmada de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Jugó en Alianza Lima y ahora confirman que se va de Universitario de Deportes

Fabrizio Acerbi, Jefe Polideportivo de Universitario, concedió una entrevista al programa ‘De Una’ de Radio Ovación, donde respondió sobre distintos asuntos relacionados con el plantel principal del conjunto merengue.

Durante la entrevista, al directivo se le preguntó por las bajas del club crema de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley.

Coraima Gómez no seguirá en Universitario de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley

Acerbi confirmó que Coraima Gómez decidió no seguir en Universitario de Deportes Vóley, por lo que no defenderá los colores del conjunto de Ate en la próxima edición del campeonato peruano.

"Coraima Gómez no va a estar en la U. Ella tomó una decisión, me duele bastante No me queda nada más que respetarla. Si ella tiene una decisión distinta hay que respetarla. Hay que respetar su decisión. Seguramente tendrá un homenaje del club", afirmó.