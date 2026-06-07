Inversión que dio resultados: IPD supera los S/ 44 millones en apoyo a federaciones deportivas

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), liderado por su presidente Sergio Ludeña Visalot, continúa fortaleciendo el deporte nacional con una inversión superior a S/44 millones destinados a 54 Federaciones Deportivas Nacionales y a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU) este año.

En el marco de su 45 aniversario, el IPD reafirma su compromiso con el desarrollo del alto rendimiento mediante subvenciones económicas que permiten mejorar la preparación de deportistas y paradeportistas, optimizar las condiciones de entrenamiento y fortalecer la gestión de las organizaciones deportivas del país.

Gracias al trabajo articulado entre el IPD del Ministerio de Educación, las federaciones deportivas y la ANPPERU, nuestros representantes han conquistado 67 medallas internacionales en lo que va del 2026.

Entre los principales logros destacan las medallas de oro obtenidas por Kimberly García en el Mundial de Marcha Atlética, Evelyn Inga en el 45th Dudinská 50, Diego Elías en el Gouna International de squash, Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo y Niurka Callupe, tricampeona de la Copa Mundial de boccia, todos beneficiarios de los programas de apoyo del IPD.

Asimismo, la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF) autorizó la participación de deportistas peruanos en 261 competencias nacionales y 370 internacionales, garantizando su presencia en los principales escenarios deportivos del mundo.

Respaldando a nuevas federaciones

Como parte de su política de fortalecimiento institucional y profesionalización del sistema deportivo, el IPD reconoció a la Federación Deportiva Nacional de Pádel, disciplina que debutará este año en los Juegos Odesur Santa Fe 2026, además de la conformación de los grupos de trabajo de las federaciones de Karate, Motonáutica y Sambo, y la Junta Directiva de la Federación Deportiva Nacional de Boxeo. Estas acciones permiten brindar estabilidad organizacional y mayores oportunidades de desarrollo a los deportistas de cada disciplina.

De esta manera, el IPD y el Ministerio de Educación ratifican su compromiso de seguir impulsando el crecimiento del deporte peruano mediante un financiamiento oportuno, el fortalecimiento de las federaciones y el respaldo permanente a quienes representan al país en la alta competencia.