Nacional vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juega, en qué canal ver y pronóstico

Nacional y Tigre se medirán el martes 21 de julio en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo, Uruguay. Consulta aquí el horario, dónde verlo y los pronósticos más destacados de este atractivo compromiso.

Nacional encarará esta serie de la Sudamericana con la meta de recuperar protagonismo en el ámbito internacional. El equipo uruguayo llega luego de terminar en el tercer puesto del Grupo B de la Copa Libertadores, por detrás de Coquimbo Unido y Deportes Tolima, una posición que le abrió la puerta al certamen continental. No obstante, en el plano doméstico no pasa por su mejor etapa, después de perder 2-1 ante Montevideo Wanderers y ubicarse tercero en el Grupo B del Torneo Intermedio, con diez puntos.

Nacional vs Tigre se enfrentarán por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026

Por su parte, Tigre buscará reponerse cuanto antes del duro revés que sufrió en la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Diego Dabove quedó fuera en los dieciseisavos de final tras caer por 1-0 frente a Independiente Rivadavia, por lo que intentará volver al triunfo en una plaza exigente como Montevideo y dar el primer paso hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Nacional vs. Tigre por la Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Nacional y Tigre, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, se jugará el martes 21 de julio de 2026 en el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo, Uruguay.

Tigre presentó el partido de ida ante Nacional por Copa Sudamericana

¿A qué hora empieza el partido de Nacional vs. Tigre?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Nacional vs. Tigre, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026:

México y Centroamérica: 4.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

España: 0.00 a. m. (del miércoles 22 de julio)

¿Dónde ver Nacional vs. Tigre EN VIVO?

La transmisión del partido entre Nacional vs. Tigre por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal de DSports para Argentina y Disney Plus para Uruguay y Perú.

Nacional vs Tigre: canales de transmisión EN VIVO

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Disney Plus

Brasil: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: Disney Plus

Perú: Disney Plus

Uruguay: Disney Plus

Venezuela: DirecTV Sports

Nacional vs Tigre: alineaciones posibles del partido

Nacional: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro y Baltasar Barcía; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez

Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno, Martín Garay; Elías Cabrera, Bruno Leyes, Jalil Elías; Ignacio Russo, David Romero

Nacional vs Tigre: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Nacional se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Tigre en esta llave de dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Dicho esto, estas son las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: