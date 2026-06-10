Universitario sorprende y anuncia la firma de figura que jugó en Brasil: "Una temporada..."

Más allá de una discreta campaña en el Torneo Apertura, Universitario de Deportes todavía es el tricampeón nacional y quiere enderezar el camino para lograr el 'tetra'. Además del fútbol masculino, en Ate tienen una deuda con las otras disciplinas, donde ya trabajan para conquistar títulos como la Liga Peruana de Vóley, en cuya última participación obtuvo la medalla de bronce.

A propósito del deporte de la net alta, en la 'U' trabajan en la conformación de su plantel de cara a la próxima temporada y, además de la llegada de fichajes, también avanzan en la renovación de elementos que fueron útiles en la campaña anterior.

Es el caso de Seleisa Elisaia, voleibolista de nacionalidad estadounidense que seguirá una temporada más con las 'Pumas', de acuerdo con lo anunciado por el club a través de sus canales oficiales.

"Una temporada más juntos. Seleisa Elisaia renueva su compromiso con nuestras Pumas para afrontar la siguiente temporada de la LPV. ¡Let's go, Seleisa!", escribió el cuadro 'merengue', que confirma la continuidad de la armadora de 25 años para la campaña 2026-2027.

Seleisa Elisaia renovó con Universitario Vóley

Cabe señalar que Universitario arma su plantilla y recientemente anunció la contratación de Maricarmen Guerrero, tricampeona con Alianza Lima, y sigue tras los pasos de Aixa Vigil, quien también tuvo un pasado en el cuadro victoriano, pero en la última temporada jugó por Universidad San Martín de Porres.

¿Cuándo comienza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

A falta de oficialización por parte de los organizadores, la Liga Peruana de Vóley 2026-27 debe comenzar el próximo 5 de octubre. Se espera que las presentaciones de los equipos se disputen en las últimas semanas de febrero.