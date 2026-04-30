Confirman que figura extranjera de Alianza Lima se va del club y ya tiene nuevo equipo

A nivel deportivo, Alianza Lima tiene el deber de ser campeón en todos los torneos en los que participa. Desde la Liga 1 y el fútbol femenino hasta la Liga Peruana de Vóley, donde disputará la tercera y última final ante la Universidad San Martín este domingo 3 de mayo, en un Polideportivo Lucha Fuentes que promete lucir un lleno de bandera.

A propósito de las íntimas y la posibilidad de obtener el tricampeonato, se confirmó que en Matute deberán buscar un nuevo entrenador para la próxima temporada, porque Facundo Morando tiene definida su incorporación a Fluminense de Brasil, como ya se había informado semanas atrás.

“Fluminense ha cerrado la contratación del entrenador argentino Facundo Morando, extécnico de Alianza Lima y actual técnico de la selección femenina de su país”, escribió el periodista brasileño Raffa Siqueira a través de su cuenta de X.

Recordemos que, cuando surgió esta información, el estratega argentino había dicho que estaba 100% concentrado en el desempeño del elenco blanquiazul en los playoffs y no quiso dar más detalles al respecto.

“No se complicó más de la cuenta, deben entender que estos son los cuartos de final. Me parece una falta de respeto creer que un equipo como Soan no puede ganarle o jugarle a Alianza Lima; entonces, no se complicó más de la cuenta”, había dicho Morando en rueda de prensa.

Facundo Morando deja Alianza Lima para irse a Fluminense.

Facundo Morando: trayectoria