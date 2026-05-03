Mr Peet destacó a jugador de millón y medio que firmó con Alianza: "Nos va a dar muchas alegrías"

Alianza Lima volvió a conseguir un triunfo importante, esta vez tras vencer por 2-1 a CD Moquegua. Los íntimos se consolidan en lo alto del Torneo Apertura 2026 y siguen rumbo al título. Luego del partido, Mr Peet se pronunció y no dudó en llenar de elogios a un jugador con un millonario valor de mercado y que firmó un extenso contrato con los blanquiazules. Se trata de Federico Girotti.

Durante su programa 'Madrugol', el periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr Peet, analizó la victoria de los blanquiazules en la última fecha y destacó especialmente a Federico Girotti, luego de que el delantero consiguiera anotar su primer gol con la camiseta de Alianza Lima.

El comunicador resaltó las cualidades que mostró el atacante argentino en la jugada del tanto y lo comparó con el histórico José 'Cate' Carranza por su gol de media vuelta. Asimismo, señaló que Girotti tiene la capacidad de darles alegrías a los hinchas.

Video: Madrugol

"Toda es de Girotti, porque recibe de espaldas al arco y anotó de media vuelta, a lo José Carranza, el tipo que mejores medias vueltas tenía. Es toda de Girotti y marca el segundo gol de Alianza. Girotti es un jugador que nos va a servir y nos va a dar muchas alegrías y me la estoy jugando, a pesar de ha jugado poco y nada", señaló el narrador deportivo.

Asimismo, Mr Peet indicó mostró su entusiasmo por ver brillar al delantero de 26 años con la camiseta de Alianza Lima, algo que considera muy probable considerando su formación y trayectoria en el fútbol argentino

"Un jugador con 20 y tantos goles en Talleres y más de 60 partidos en las últimas dos temporadas. Con formación en River, jugó en River, en San Lorenzo; con tanta continuidad en el fútbol argentino no puede no marcar diferencia en el fútbol peruano. Hay que entender que Alianza juega distinto y tiene una característica distinta a la que necesita Girotti", añadió.

Valor de mercado de Federico Girotti

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Federico Girotti es uno de los jugadores más valiosos que militan en el fútbol peruano. El argentino ostenta una cotización de 1,5 millones de euros, cifra que descendió recientemente, ya que a inicios de año estaba valorizado en 2 millones de euros. Sin embargo, en caso de destacar, puede aumentar de forma considerable.

¿Hasta cuándo tiene contrato Federico Girotti con Alianza Lima?

Federico Girotti firmó un extenso contrato con Alianza Lima. La dirección deportiva blanquiazul lo considera un gran proyecto a futuro, por lo que aseguró su estadía hasta finales de la temporada 2028, a la espera de ofertas más adelante.